The Doobie Brothers se va reuni cu solistul Michael McDonald pentru un turneu aniversar

Grupul american The Doobie Brothers se va reuni vara viitoare cu solistul Michael McDonald pentru un turneu aniversar, primul în 25 de ani potrivit news.ro

Turneul va marca 50 de ani de la înfiinţarea trupei. Au fost anunţate 30 de concerte, programate în perioada iunie - octombrie 2020.

„Suntem încântaţi cu privire la turneul nostru pentru a 50-a aniversare, pentru că este o sărbătorire a întregii istorii a trupei”, a spus, într-un comunicat citat de consequenceofsound.net, chitaristul Tom Johnston. „Vom cânta piese din întreg catalogul nostru, dar şi melodii noi”.

Luni seară, ca o avanpremieră a seriei de concerte, McDonald a fost invitat al concertului The Doobie Brothers din Nashville. Împreună au cântat „Takin’ It to the Streets” în încheierea show-ului.

Va fi pentru prima dată în 25 de ani când compozitorii principali ai trupei nominalizate spre a fi incluse în Rock and Roll Hall of Fame în 2020 - Tom Johnston („China Grove”, „Listen to the Music”), Pat Simmons („Black Water”) şi McDonald („Takin’ It to the Streets”, „What a Fool Believes”) - vor merge în turneu. Chitaristul John McFee va face, de asemenea, parte din lineup.

În 2020 se vor reuni, între altele, trupele My Chemical Romance, Rage Against The Machine, The Black Crowes şi Mötley Crüe.

The Doobie Brothers a fost fondată în 1970, în San Jose (California). A debutat discografic în 1971, cu albumul omonim, căruia i-au urmat 13 materiale de studio. În total, ele au fost vândute în peste 40 de milioane de copii. Între cele mai cunoscute piese ale trupei se numără „Long Train Runnin'", „China Grove”, „Black Water” şi „Take Me in Your Arms (Rock Me)".