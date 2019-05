A patra ediție RO Wine / The International Wine Festival of Romania a fost marcată de recorduri și de mai multe premiere, potrivit Mediafax.

Peste 5.000 de iubitori de vin și operatori HoReCa au trecut în acest an pragul celei de-a patra ediții a RO Wine / The International Wine Festival of Romania, ”un record absolut de participare care ne confirmă faptul că vinul a început să își recapete statutul de element central al culturii și tradiției noastre”, spun organizatorii.

Pentru prima oară, au existat și confirmari de participare a unor turiști străini veniți special pentru a participa la festival și pentru a face cunoștință cu vinurile autohtone.

Un record a fost și numărul de expozanți, peste 90 de producători români și internaționali alegând să își prezinte publicului cele mai bune vinuri prin intermediul festivalului nostru.

Zona Gourmet Experience, prezentă în premieră, într-un spațiu complet delimitat de zona de expunere a vinurilor, a pus permanent la dispoziția vizitatorilor delicatese tradiționale și internaționale, de la stridii, caracatiță și brânzeturi de capră la mezeluri de vânat, foie gras sau specialități de păstrăv, în timp ce performantul grill Josper a sfârâit toată ziua, acoperit de coaste de vițel din Noua Zeelanda, pulpe afumate de rață sau antricot de vita din Argentina, povestesc participanții.

Citește și: Moştenirea lui Johnny Hallyday va fi împărţită după legea franceză

”Cel mai important lucru, constatat și confirmat de către expozanți, este că publicul a avut un nivel foarte înalt de cunoștințe, ceea ce a transformat interacțiunea cu oenologii și proprietarii de crame într- experiență complexă si plină de satisfacții. Este extraordinar să vezi cum se nasc întrebări, cum acestea își găsesc răspuns și cum toate acestea se petrec într-o atmosferă frumoasă, prietenoasă, cu oameni zâmbitori”, spune Marinela V. Ardelean, co-organizator al RO Wine l The International Wine Festival of Romania.

A patra ediție bucureșteană a RO Wine l The International Wine Festival of Romania a marcat și lansarea Ghidului RoWine, în care sunt descrise toate vinurile și cramele participante la festival. Începând de astăzi, Ghidul RoWine este disponibil și în librării.

„A fost o ediție peste așteptări, cu aproape 2.000 de participanți mai mult decât arătau estimările noastre inițiale. Probabil că și accesul gratuit pentru profesioniștii horeca a produs o mobilizare mai mare, iar acest lucru se traduce în beneficii semnificative pentru toți expozanții prezenți, care au putut înțelege mai clar felul în care funcționează piața locală de restaurant, care este nivelul de cunoștințe, care sunt așteptările operatorilor... Nu putem decât să ne bucurăm de accest succes și să încercăm, pe cât posibil, să îl replicăm în cadrul edițiilor pe care le vom organiza în acest an și în alte orașe din țară”, spune Liviu Popescu, co-organizator al festivalului.

După succesul de anul trecut, când a marcat prima sa ediție clujeană, RO-Wine va reveni și în acest an în capitala Transilvaniei, în luna octombrie, după ce va fi marcat și prima ediție la Iași, programată pentru luna septembrie. Pentru ambele ediții din țară, înscrierile participanților vor putea fi făcute începând din luna iunie, păstrându-se prioritatea pentru producătorii de vin autohtoni, arată organizatorii.

A patra ediție RO Wine / The International Wine Festival of Romania a avut loc pe 25 și 26 mai la Fratelli Studios, în București.