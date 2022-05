'The special one', după ce AS Roma a câștigat Conference League: Astăzi nu a fost muncă, ci s-a scris istorie

AS Roma a "scris istorie" prin câştigarea primului său trofeu continental, după ce a învins cu 1-0 formaţia Feyenoord Rotterdam în finala primei ediţii a competiţiei Europa Conference League, a apreciat antrenorul echipei italiene de fotbal, Jose Mourinho, după meciul de la Tirana, conform Agerpres.

"Le-am spus jucătorilor că şi-au făcut treaba calificându-se în Europa League (graţie locului şase ocupat în Serie A - n.red.). Astăzi nu a fost muncă, ci s-a scris istorie. Noi am scris-o. Am dat foarte mult pentru această competiţie, fără a uita obiectivul prioritar, care era calificarea în Europa League. Acest titlu este în istoria Romei, dar şi a mea. Una este să câştigi cu o echipă făcută să câştige şi alta este să câştigi cu echipe precum Porto, Roma, Inter. Te face să te simţi special", a declarat tehnicianul portughez.Jose Mourinho (59 ani) a devenit primul antrenor care a reuşit să câştige toate cele trei competiţii continentale intercluburi. De asemenea, el este primul tehnician care accede cu patru echipe diferite în finala unei competiţii europene.Mourinho a câştigat toate cele cinci finale de cupe europene în care a ajuns, cu FC Porto (Cupa UEFA în 2003 şi Liga Campionilor în 2004), cu Inter Milano (Champions League în 2010), cu Manchester United (Europa League în 2017) şi cu AS Roma (Europa Conference League în 2022).Prima finală a Europa Conference League a fost arbitrată de românul Istvan Kovacs, arbitri asistenţi fiind Vasile Florin Marinescu şi Ovidiu Artene.AS Roma a intrat în posesia trofeului graţie golului înscris în prima repriză de Nicolo Zaniolo (32).Echipa din capitala Italiei pierduse anterior finala Cupei Campionilor Europeni în 1984 (contra lui Liverpool) şi finala Cupei UEFA în 1991 (în faţa lui Inter Milano).