The Weeknd a donat 500.000 de dolari unor iniţiative care luptă pentru egalitatea rasială

Artistul canadian The Weeknd a donat jumătate de milion de dolari pentru iniţiative care luptă pentru egalitatea rasială şi şi-a îndemnat cei 23 de milioane de urmăritori ai contului de Instagram să îi urmeze exemplul.

El a donat 500.000 de dolari organizaţiilor Black Lives Matter Global Network, Know Your Rights Camp a lui Colin Kaepernick şi National Bail Out, potrivit news.ro.

„Continuaţi să vă sprijiniţi fraţii şi surorile care riscă acum totul pentru a forţa o schimbare pentru vieţile noastre, ale persoanelor de culoare”, a scris el. „Îi îndemn pe toţi cu dare de mână să doneze mult şi, dacă aveţi mai puţin, vă rog să daţi ce puteţi chiar dacă este o sumă mică”.

Marţi, el a făcut apel şi la marile case de discuri şi la serviciile de streaming, ca Universal Music Group, Sony Music, Warner Music, Spotify şi Apple Music, să se alăture public mişcării „Black Lives Matter”.

George Floyd, bărbat de culoare din Minneapolis, a fost ucis pe 25 mai. Patru poliţişti au fost concediaţi şi doar unul a fost pus sub acuzare - Derek Chauvin, care a îngenuncheat pe gâtul lui Floyd timp de aproximativ 9 minute, este acuzat de crimă de gradul trei şi ucidere din culpă de gradul doi.

Tim Walz, guvernatorul statului Minnesota, a recunoscut recent că vede moartea lui Floyd ca pe o crimă şi că ar vrea să îi vadă şi pe ceilalţi trei poliţişti acuzaţi.

O autopsie independentă arată că bărbatul a murit în urma asfixierii.

Moartea lui a stârnit un val de proteste în mai multe oraşe din Statele Unite, dar şi manifestaţii de solidaritate în Europa.