Theodor Paleologu: 'În 2019 m-am simţit umilit, ca român, să am de ales între Iohannis, Dăncilă, Barna şi Diaconu'

Politologul Theodor Paleologu a declarat că în anul 2019 s-a simţit umilit, ca român, să aibă de ales între Iohannis, Dăncilă, Barna şi Diaconu pentru un mandat de preşedinte al României şi a subliniat că a candidat deoarece a vrut să voteze pe cineva pe care îl respectă. Paleologu a adăugat că acum PNL este o anexă a PSD şi, într-o notă ironică, a afirmat că PNL îşi va reveni atunci când îl va susţine pe Theodor Paleologu.

Theodor Paleologu a declarat, sâmbătă, la emisiunea Insider politic de la Prima TV, că nu îşi doreşte să fie preşedintele României, potivit News.

”Nu, nu, să ne înţelegem, eu nu mă consider un salvator şi nici măcar nu doresc neapărat să fiu preşedinte. Însă în 2019 m-am simţit umilit, ca român, să am de ales între nişte... scuze, hai să folosesc un cuvânt drăguţ, sub-mediocrităţi, că era să spun ceva mai rău. Mi se pare îngrozitor să am de ales între Iohannis, Dăncilă, Barna şi Diaconu. Bun, pentru mine era o chestiune de onoare a faptului de a fi român. Adică vreau să pot vota pe cineva pe care să-l respect. Da, de aia am candidat”, a susţinut Paleologu.

Întrebat dacă ia în calcul să candideze din nou la preşedinţia României, Paleologu a explicat că nu ia în calcul acest lucru.

”Nu iau în calcul, problema este să ia în calcul partidele mai importante. Din păcate, eu nu cred că PNL-ul îşi revine din letargia asta în care, vedem, se complace în situaţia de anexă a PSD-ului. Nu cred că se vor trezi până în momentul în care PNL îl va susţine pe Theodor Paleologu. Înseamnă că va fi momentul în care PNL îşi va reveni, ca să folosesc o formulă biblică, din Evanghelia lui Luca, din Fiul risipitor, venindu-şi în sine. Nu ştiu dacă PNL-ul îşi va reveni în sine şi când îşi va reveni în sine va veni la mine”, a spus Paleologu.