Theresa May că va rămâne membră a parlamentului după ce nu va mai fi prim-ministru

Prim-ministrul britanic Theresa May a declarat miercuri că vrea să rămână membră a Camerei Comunelor după ce va părăsi şefia guvernului în luna iulie, transmite dpapotrivit Agerpres.

'Într-adevăr, voi rămâne aici întrucât voi continua să fiu membră a parlamentului pentru circumscripţia mea', a afirmat ea în Camera Comunelor, întrebată despre planurile sale.Theresa May a respins posibilitatea de a rămâne prim-ministru după sfârşitul lunii iulie, când este aşteptată finalizarea procedurii de alegere a noului lider al partidului, care îi va succeda şi în fruntea guvernului.'Mi-am dat cuvântul în faţa partidului în legătură cu ce voi face şi îmi respect cuvântul', a declarat ea.Theresa May a demisionat oficial vineri din funcţia de lider al Partidului Conservator.Acesta a confirmat luni că 10 candidaţi vizează succesiunea Theresei May, în cadrul unor alegeri ce se aşteaptă să fie dominate de tema Brexit-ului.Printre competitori se numără fostul ministru de externe Boris Johnson, un promotor al Brexit-ului şi cotat drept favorit.Prima rundă a voturilor succesive prin care parlamentarii formaţiunii vor reduce lista candidaţilor la doi finalişti va avea loc joi, 13 iunie.Rundele următoare sunt programate pe 18, 19 şi 20 iunie.Cei 160.000 de membri ai Partidului Conservator urmează apoi să-l aleagă pe câştigător, printr-un vot prin corespondenţă.