Thibaud (BRD) despre noul moratoriu: Până acum câteva zile aveam aproximativ 2.000 de cereri

BRD a primit aproximativ 2.000 de cereri pentru amânarea plăţii ratelor la credite, dar numai jumătate erau solicitări eligibile, a afirmat, miercuri, Philippe Thibaud, director general adjunct al Departamentului Riscuri din cadrul BRD, în cadrul unei conferinţe de presă, potrivit Agerpres.

"Anul trecut nu toţi clienţii au cerut o amânare din martie până în decembrie. Deci primul moratoriu pe care BRD l-a pus în aplicare a fost pentru o perioadă mai scurtă şi doar în cea de-a doua fază am acordat aproape 9 luni sau 9 luni. Şi ca să mă întorc la întrebări, câte persoane au solicitat cele 9 luni, nu am cifrele pentru 2020, dar dacă analizăm noul moratoriu, până acum câteva zile aveam aproximativ 2.000 de cereri din care jumătate erau eligibile. Iar unul dintre motivele pentru care cealaltă jumătate nu a fost eligibilă este că aveau deja un moratoriu de 8-9 luni şi nu puteau obţine luni suplimentare. Nu am aceste cifre pentru cei care au cerut luni suplimentare dar într-adevăr acestea sunt limitate în timp pentru că au beneficiat de moratoriu anul trecut şi pentru anul acesta nu beneficiază de 9 luni. Sunt persoane care solicită 9 luni, dar puţine persoane şi acestea trebuie să fie persoane care anul trecut nu au solicitat un moratoriu", a declarat Philippe Thibaud.

În legătură cu cele 1.000 de persoane care nu sunt eligibile pentru noul moratoriu, el a spus că banca are o echipă specializată care analizează cererile şi oferă răspunsuri personalizate.

"Este un punct foarte important pentru că atunci când vorbim despre moratoriu noi trebuie să vedem cum le procesăm, cum analizăm cererea de capital şi cum stau în contabilitate. Problema principală este cum răspundem însă nevoilor clienţilor. Prin urmare, cum spuneam, avem aceste echipe specializate care vor restructura creditele, le vom lua în considerare ca fiind credite restructurate, şi oferim clienţilor o serie de soluţii. Discutăm cu ei felul în care putem răspunde nevoilor lor", a afirmat Philippe Thibaud.

De asemenea, Francois Bloch, directorul general al BRD Groupe Societe Generale, a declarat că trebuie să fie abordată problema referitoare la cum se poate pune capăt sprijinului de la banca centrală, de la stat, de la Guvern în timp ce economia îşi revine, respectiv cum se poate sprijini revenirea economiei naţionale fără a mai crea un blocaj pe viitor.

"Pe viitor încercăm să ne bazăm mai puţin pe sprijinul din partea statului fără a crea un şoc pentru populaţie. Ne păstrăm încrederea, aşa cum aţi auzit-o pe doamna Lagarde (Christine Lagarde - n.r.) de la Banca Centrală Europenă, care făcea apel la o scădere treptată a sprijinului din partea ţării astfel încât situaţia economică să-şi revină la normal treptat. Nu înseamnă că toate măsurile de spijin vor fi retrase bursc, dar multe dintre ele vor fi retrase treptat deoarece sunt prea costisitoare. O să analizăm felul în care vom sprijini clienţii pe măsură ce scad măsurile din partea statului, dar şi noi vom contribui foarte mult la redresarea economică pe viitor", a spus Francois Bloch.