Thomas Tuchel nu mai crede în titlu: Nu există nicio speranţă, felicitări lui Leverkusen

Tehnicianul echipei Bayern Munchen, Thomas Tuchel, a declarat că formaţia sa nu mai are speranţe de câştigare a titlului în Bundesliga în acest sezon.

"Nu mai există suspans. Nu mai există speranţă, nu mai este nevoie să vorbim despre nimic. Felicitări lui Leverkusen", a declarat antrenorul Thomas Tuchel.

"Nivelul nostru nu a fost ridicat pe tot parcursul meciului, ne-am adaptat la BvB. Ne-a lipsit clar pasiunea. Am arătat în ultimele săptămâni că putem rămâne în cursă, dar am picat înapoi. Nimic din ceea ce am planificat nu a funcţionat”, a adăugat el.

Echipa Bayern Munchen a spus probabil adio celui de-al doisprezecelea titlu consecutiv în Bundesliga, sâmbătă, după ce a pierdut Klassiker-ul german în faţa Borussiei Dortmund, notează sofoot.com. Învinsă pe Allianz Arena, echipa lui Thomas Tuchel se află la treisprezece puncte în spatele liderului Bayer Leverkusen, care a revenit rapid la limită în faţa lui Hoffenheim, scor 2-1.