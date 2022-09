Tiafoe, după ce l-a eliminat pe Nadal la US Open: Lumea a încetat să se mai învârtească

Tenismanul american Frances Tiafoe a declarat, luni noapte, că a fost şocat şi emoţionat, după ce a reuşit să-l elimine pe spaniolul Rafael Nadal în optimi la US Open, potrivit news.ro.

"Am simţit că lumea a încetat să se mai învârtească. Nu am auzit nimic timp de un minut. Nici nu-mi amintesc ce i-am spus lui Rafa în timp ce îi strângeam mâna. Totul a fost în ceaţă. Am început să plâng, abia îl vedeam, şi pe el şi echipa mea. Erau cu toţii bucuroşi, era o nebunie. Inima mea bătea cu 1000 pe oră... Nu am mai simţit aşa ceva în viaţa mea", a declarat Tiafoe.

Spaniolul Rafael Nadal, cap de serie numărul 2, a fost eliminat, luni noapte, de americanul Frances Tiafoe, locul 26 mondial, în optimi la US Open, ultimul Grand Slam al anului.

Tiafoe s-a impus, scor 6-4, 4-6, 6-4, 6-3, după un meci de trei ore şi 34 de minute.

În sferturi, Tiafoe va evolua cu rusul Andrei Rublev, al 11-lea favorit.