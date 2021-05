Colterm Timiş amendată cu 21.000.000 de euro pentru că nu a cumpărat certificatele verzi

Societatea de termoficare Colterm, aflată în subordinea Primăriei Timişoara, trebuie să plătească o amendă de 21.000.000 de euro, pentru că nu a achiziţionat până la data de 30 aprilie certificatele verzi care compensează poluarea produsă în anul anterior.

Valoarea acestor certificate verzi era de 45.000.000 de lei (aproximativ 9.000.000 de euro).

Primarul Dominic Fritz arată, într-un comunicat remis presei marţi, că amenda primită de Colterm "este sancţiunea pentru 20 de ani de iresponsabilitate, incompetenţă şi clientelism politic".

"Nu primăria a fost amendată, ci Colterm, dar amenda priveşte şi modul în care primăria a gestionat în ultimii ani situaţia. A îndatorat fiecare timişorean către Colterm şi a ascuns cetăţenilor adevărul despre finanţele companiei. Eu nu voi face acelaşi lucru. De când sunt primar am început să achităm nu doar subvenţiile actuale, din care s-a plătit gaz, ci şi datoriile istorice către Colterm şi creditul pentru certificatele CO2 din 2019. Am dat peste 90.000.000 de lei anul acesta către Colterm, în primele luni, mai mult decât tot anul trecut. Doar în aprilie am virat o tranşă de 16.000.000 de lei, plata pentru un HCL din 2019, cu care Colterm a putut cumpăra certificatele pentru CET Centru, unitatea din centru fiind modernizată în conformitate cu cerinţele UE, în acest moment", spune Dominic Fritz.

Primarul susţine că nu a găsit în bugetul anului trecut bani pentru plata datoriilor către Colterm, care să permită companiei să cumpere, încă din 2020, certificatele CO2 aferente.

"Problema a fost aruncată până după alegeri de fostul primar, iar preţul certificatelor s-a dublat de atunci. Mai există şi 70.000.000 (de lei, n.r.) facturi neplătite la EON, pentru care primăria domnului Robu a garantat, la limita legii, iar pentru 50.000.000 (de lei, n.r.) dintre ele, primăria ar putea fi executată silit în orice moment", punctează Fritz.

Edilul adaugă că în ultimele două luni a discutat cu membrii Guvernului, cu vicepremierul Dan Barna şi cu premierul Florin Cîţu despre o suplimentare pentru reechilibrarea bugetului local, din care urma să mai fie plătită o tranşă din datoriile istorice. Astfel, Colterm ar fi putut cumpăra certificatele CO2 pentru anul trecut şi putea angaja investiţii.

"Tot acest efort a fost aruncat în aer de Alin Nica (preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, n.r.), printr-o postare pe Facebook în care se lăuda că a rezolvat problema banilor. Publicitatea făcută în jurul acestor discuţii, purtate până în acel moment cu discreţie şi responsabilitate, a avut ca efect blocarea demersurilor, iar Hotărârea de Guvern nu a fost adoptată până acum. Am fost extrem de dezamagit că pentru preşedintele Consiliului Judeţean a fost mai importanta popularitatea lui pe Facebook şi în partid decât Timişoara. Cei 106.000.000 de lei primiţi amendă se adaugă celor 320.000.000 (de lei, n.r.) pe care Colterm le datorează statului şi furnizorilor. Nu e singura companie de termoficare care primeşte amendă pentru certificatele CO2, s-a întâmplat şi la Oradea, dar asta nu ne încălzeşte cu nimic", menţionează primarul, citat de Agerpres.

Dominic Fritz subliniază că Timişoara are în continuare nevoie de susţinerea Guvernului în faţa acestor datorii istorice uriaşe care ameninţă în mod direct dezvoltarea oraşului.

"Spun cât se poate de clar: vremurile în care Colterm trăia necondiţionat pe banii primăriei au trecut. În acelaşi timp, cred cu fermitate că există un viitor pentru termoficarea centralizată a Timişoarei. În perioada următoare, încheiem acordul cu Banca Mondială pentru reorganizarea Colterm. Cu sprijinul Băncii Mondiale vom repune pe picioare sistemul de termoficare al Timişoarei într-o nouă formă, care răspunde tranziţiei verde europene. Vom depune un proiect de modernizare a termoficării şi prin PNRR. La finalul acestor procese, Colterm ar trebui să fie o companie viabilă şi economic şi ecologic. În viitor, ar trebui să vindem certificate CO2 pentru că producem energie şi căldură verde, nu să le cumpărăm cu banii copiilor noştri", încheie Dominic Fritz.