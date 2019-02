Timmermans intervine pentru Kovesi și amenință Guvernul că va fi 'brutal' pe tema justiției / VIDEO

Prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmesmans, a cerut, luni seară, continuarea eforturilor anticorupţie în România şi a lăudat activitatea Laurei Codruţa Kovesi, candidat pentru postul de procuror-şef european, potrivit Mediafax.

„Ritmul acţiunilor anticorupţie din România nu trebuie redus. Nu trebuie să existe amnistie pentru politicienii corupţi care au fost condamnaţi. Eu am fost destul de brutal cu românii despre acest lucru şi voi continua să fiu clar în această privinţă”, a declarat Frans Timmermans, potrivit unei înregistrări video postate pe contul de Twitter al postului Euronews.

„Cred că în ceea ce privește lupta împotriva corupției, doamna Kovesi a făcut o treabă excelentă în ultimii ani, deci este un procuror foarte bun. Am văzut-o cum lucrează, pot spune că o consider un procuror excelent. A făcut o treabă curajoasă în România”, a adăugat acesta.

Laura Codruţa Kovesi se numără printre candidaţii favoriţi pentru postul de procuror-şef european. În acest context, ea urmează să fie audiată, pe 26 februarie, în Comisia pentru Libertăţi civile, Justiţie şi Afaceri Interne (LIBE) a Parlamentului European.

“There can be no relenting in the fight against corruption in Romania”.



The VP of the European Commission, Frans Timmermans, praised the fired Romanian corruption prosecutor and said that the fight against corruption will continue. https://t.co/CsRNv2wjw8 pic.twitter.com/334UsoQNhD