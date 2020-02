Tinerii din ALDE, în prima linie la alegerile locale și parlamentare din 2020

Generația "NOI", reprezentată de tinerii politicieni din ALDE, e gata să facă dovada că își merită locul la masa decidenților în administrația locală și centrală, alături de seniorii partidului, se arată într-un comunicat de presă remis STIRIPESURSE.RO:

„Startul a fost dat deja în cadrul Școlii Politice de Iarnă, care s-a desfășurat în acest weekend la Brașov, acolo unde tinerii lideri ALDE și-au prezentat ideile și obiectivele de viitor, sub genericul "Competența face diferența".

"Dacă eu pot, poți și tu! Dacă și alți colegi de-ai noștri au putut, și voi puteți. Actuala generație de tineri politicieni din ALDE este pregatită să își asume poziții de responsabilitate politică, deoarece mulți dintre noi am depășit de mult statutul de novici în politică. Noi, generația tânară din ALDE, trebuie să ne asumăm mai mult! Este timpul nostru, suntem pregătiți să intrăm în competițiile electorale ce vor urma.“, le-a transmis președintele TLDE, Claudiu Daniel Catana, celor peste 120 de participanți la evenimentul de la Brașov, dedicat alegerilor locale și parlamentare din acest an.

Principalul atu pe care îl are noua generație de lideri ALDE este competența, fapt confirmat de parcursul profesional al acestora, precum și de implicarea în activitățile politice și organizatorice ale filialelor din care provin.

Este vorba despre tineri cu reale calități retorice, persuasive și de leadership, calități ce îi vor ajuta să își aducă aportul, de o manieră semnificativă, la buna funcționare a administrației locale și centrale, în beneficiul tuturor cetățenilor.

Un prim pas în această direcție este asumarea unor teme relevante de dezbatere, care sunt cuprinse în strategia de lucru a tinerilor politicieni ALDE pentru anul în curs. Printre aceste teme de actualitate se numără combaterea traficului de persoane din țara noastră, educația sexuală, prevenirea bolilor de nutriție și a obezității infantile, teme pe marginea cărora urmează să fie elaborate inițiative.

Prezent la sesiunile de dezbateri ale Școlii Politice de Iarnă TLDE, președintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, i-a încurajat pe tineri să își asume funcții politice și să privească administrația locală ca pe o "școală politică" necesară.

"Vrem să demonstrăm, noi, ALDE, prin oamenii politici pe care îi promovăm în funcţiile publice, în primul rând la alegerile locale - consilieri locali, judeţeni, primari şi în funcţia de preşedinte al CJ. Aş vrea ca aceste funcții să fie destinate unor oameni care au deja o carte de vizită. Se iveşte acum posibilitatea să vă implicaţi, să candidaţi la alegerile locale. Administraţia locală este o bună şcoală pentru cei care vor să continue cariera politică.

Vă recomand, aşadar, implicaţi-vă! Şi o să-i rog pe toţi colegii mei, preşedinţi de organizaţii, să vă includă nu numai în echipele de campanie, ci şi pe listele de candidaţi şi nu oricum, că o să-mi spuneţi că, dacă vă includ pe locul 31, ce rost are să candidaţi.", le-a spus tinerilor ALDE președintele Călin Popescu Tăriceanu.

Acesta le-a pus în vedere celor prezenți că trebuie să fie pregătiți să răspundă prompt la întrebarea "WHAT DO YOU STAND FOR?" ("TU PENTRU CE MILITEZI?").

Prin fiecare dintre membrii săi, ALDE continuă lupta pentru respectarea și promovarea libertății individuale. Libertatea este o caracteristică specifică naturii umane. Este în ordinea firească a lucrurilor ca omul sa gândească și să acționeze liber, cu condiția de a nu constrânge libertatea celorlalți”