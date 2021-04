Știri false despre Trump: Washington Post a recunoscut că 'l-a citat' în mod eronat pe fostul Președinte al Statelor Unite

Publicația The Washington Post retractează story-ul pe care l-a prezentat acum două luni, legat de o convorbire telefonică între fostul președinte american Donald Trump și unul dintre anchetatorii campaniei electorale din Georgia. Ziarul susținea în ianuarie 2021 că Trump i-a cerut lui Frances Watson să „repereze frauda” din statul său și că va deveni „erou național” dacă o va face.

Mai multe canale mass-media, printre care CNN, ABC News, NBC News sau USA Today, afirmau că au reușit să „confirme” afirmațiile Washington Post, scrie smartradio.ro.

Dar o nouă înregistrare, care a fost inițial ștearsă din telefonul lui Watson, apoi recuperată de oficialii din domeniul libertății de informare, arată că replicile atribuite lui Trump erau false.

Washington Post a recunoscut astăzi că „l-a citat” în mod eronat pe Trump, bazându-se pe informațiile primite „de la o sursă”.

„Trump nu i-a spus anchetatorului să identifice fraudele sau că va deveni eroină națională dacă o va face. De fapt, el i-a transmis să analizeze voturile din Fulton County, Georgia, unde va găsi nereguli. I-a spus și că are cea mai important job din țară, la momentul respectiv”, se arată în corecția emisă de Washington Post.

