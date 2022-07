Proba scrisă a concursului de titularizare; 5.163 de posturi didactice/catedre disponibile

Proba scrisă a concursului de titularizare se va desfăşura miercuri în 104 centre de concurs, la nivel naţional fiind disponibile 5.163 de posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată.

"Proba scrisă începe la 9,00 şi se desfăşoară în 104 centre de concurs. Au dreptul să participe candidaţii care au obţinut cel puţin nota 5 la inspecţia specială la clasă sau la proba practică, inclusiv absolvenţii promoţiei din acest an. În perioada de înscriere au fost înregistrate 33.088 de fişe de înscriere, dintre care 5.655 de fişe de înscriere ale absolvenţilor promoţiei curente. La nivel naţional sunt disponibile 5.163 de posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată: 3.848 în mediul urban şi 1.315 în mediul rural", informează ministrul Educaţiei Sorin Cîmpeanu într-un comunicat remis presei preluat de agerpres.Cele mai multe posturi vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată vizează următoarele discipline/specializări:* Educatori/profesori pentru învăţământ preşcolar în limba română (1.039);* Învăţători/profesori pentru învăţământ primar în limba română (943);* Educaţie fizică şi sport (520);* Muzică instrumentală (329)."Extrem de îngrijorător este faptul că un număr redus de posturi vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată vizează disciplinele la care se susţin probe scrise în cadrul examenelor naţionale (Evaluarea Naţională pentru elevii clasei a VIII-a şi bacalaureat)", se arată în comunicat.Ponderea acestor posturi reprezintă sub 10% din cele 5.163 de posturi pe care consiliile de administraţie ale şcolilor le-au publicat pentru titularizare/angajare pe perioadă nedeterminată:* Matematică: 195 posturi (dintre care 99 în mediul rural);* Fizică: 117 posturi (dintre care 32 în mediul rural);* Limba şi literatura română: 48 de posturi (dintre care 13 în mediul rural);* Chimie: 42 de posturi (doar 7 în mediul rural);* Biologie: 36 de posturi (doar 6 în mediul rural);* Istorie: 26 de posturi (doar 5 în mediul rural);* Geografie: 9 posturi (niciun post în mediul rural);* Economie: 20 de posturi (doar 3 în mediul rural);* Sociologie: 3 posturi (niciun post în mediul rural);* Filozofie: 3 posturi (niciun post în mediul rural);* Psihologie: niciun post.Potrivit aceleiaşi surse, subiectele, traducerea acestora în limbile minorităţilor naţionale şi baremele de evaluare pentru cele 118 de discipline de concurs sunt asigurate de Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie şi vor fi publicate, după susţinerea probei scrise, pe site-ul dedicat.Lucrările scrise vor fi evaluate în 12 centre de evaluare, constituite pe discipline, la nivel naţional. Primele rezultate la proba scrisă vor fi afişate în data de 19 iulie, la sediile inspectoratelor şcolare şi pe http://titularizare.edu.ro Contestaţiile se depun la sediile inspectoratelor şcolare judeţene sau prin mijloace electronice în data de 19 iulie, după afişarea rezultatelor, până la ora 21,00, respectiv în data de 20 iulie, până la ora 12,00.Rezultatele finale se afişează la sediile inspectoratelor şcolare judeţene şi pe site-ul anterior menţionat în data de 27 iulie.Repartizarea candidaţilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, va fi realizată în şedinţele de repartizare organizate de inspectoratele şcolare în zilele de 29 iulie şi 1 august.Pentru a obţine statutul de titular, un candidat trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la inspecţia specială la clasă şi să fie repartizat pe un post didactic vacant publicat pentru angajarea pe perioadă nedeterminată. Nota la proba scrisă are o pondere de 75% din media de repartizare, iar nota la inspecţia specială la clasă sau la proba practică are o pondere de 25% din media de repartizare.