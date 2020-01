Titus Corlăţean o NOUĂ IZBUCNIRE: L-a acuzat pe prefectul de Dâmbovița că încearcă să racoleze primari de la PSD. Acesta respinge acuzaţiile

Senatorul PSD Titus Corlăţean l-a acuzat public pe prefectul judeţului Dâmboviţa că încearcă să racoleze primari social-democraţi. „Îi transmitem, pentru că presa este aici, domnului prefect, următoarele: Vedeti-vă de treaba dumneavoastră! Respectaţi legea! Nu mai încălcaţi statutul de prefect pentru că tot ceea ce faceţi reprezintă, între altele, infracţiuni şi, mai devreme sau mai târziu, dacă nu vă opriţi, veţi suporta rigorile legii” a spus Corlăţean. Prefectul Aurelian Popa, numit în funcţie în decembrie 2019, respinge acuzaţiile şi susţine că nici nu a avut ocazia de a discuta cu edilii di judeţ de la numirea sa şi până în prezent , conform News.ro.

Titus Corlăţean a acuzat, în discursul ţinut duminică, la conferinţa de alegeri a PSD Dâmboviţa, că prefectul judeţului ar încerca racolarea primarilor social-democraţi. În acest context, Corlăţean s-a acuzat şi pe actualul preşedinte al PSD Dâmboviţa, Rovana Plumb, că nu a luat atitudine şi nu a ieşit public să reclame acest lucru.

„Îmi plac aşa, declaraţiile lozincile, mă angajez să fac şi să dreg. Fapte concrete, ce ai făcut pentru primarii tăi, pentru a-i proteja? Ai ieşit public să-i spui acestui prefect de la Dâmboviţa care a început, ştiţi bine, de ceva timp, tot felul de oferte, de racolări, faţă de primarii noştri, ai PSD-ului, care sunt în partid: ai ieşit tu public să-i spui prefectului «Stai în banca ta, nu te atinge de oamenii PSD»? Nu am auzit nimic pe această temă. Atunci este treaba noastră şi a mea să-i transmitem, pentru că presa este aici, domnului prefect, următoarele: vedeti-vă de treaba dumneavoastră! Respectaţi legea! Nu mai încălcaţi statutul de prefect pentru că tot ceea ce faceţi reprezintă, între altele, infracţiuni şi, mai devreme sau mai târziu, dacă nu vă opriţi, veţi suporta rigorile legii. Primarii aceştia sunt colegii noştri şi se simt bine în familia PSD” a afirmat Titus Corlăţean.

Contactat telefonic, prefectul judeţului Dâmboviţa, Aurelian Popa a declarat pentru News.ro că nu a încercat să racoleze primari de la PSD şi că nici nu s-a întâlnit cu aceştia.

„Probabil că au găsit în competiţia asta a lor, internă, pentru că înţeleg că acolo au o competiţie internă în dezbatere prefectul de la Dâmboviţa. În Dâmboviţa am fost numit pe 19 decembrie, în perioada decembrie efectiv au fost zilele libere, activitatea în Consiliul Judeţean sau a primăriilor a fost închisă. Eu nu am vorbit cu vreun primar de când a fost instalat în funcţie şi nu am avut nicio şedinţă de fond funciar ca să intru în legătură cu primarul sau cu secretarul unităţii administrative. Cred că au încercat să se potenţeze în războiul lor direct atacând prefectul judeţului Dâmboviţa” a declarat prefectul Aurelian Popa.

Acesta a precizat că „dacă era un caz concret poate pronunţa şi un nume”. Aurelian Popa a mai spus că, de când şi-a început activitatea ca prefect, nu a văzut pe coridorul unde-şi au biroul prefectul şi preşedintele Consiliul Judeţean vreun primar cu care să fi discutat.