'Tom și Jerry', debutul surpriză dim box office-ul american

Lungmetrajul „Tom and Jerry”, producţie Warner Bros. regizată de Tim Story, a înregistrat un debut suprinzător în box office-ul nord-american, noteaz[ news.ro.

Cu încasări de 13,7 milioane de dolari în primul weekend, filmul în care, pe lângă personajele animate, apar actorii Chloë Grace Moretz, Michael Peña şi Colin Jost s-a clasat pe locul al doilea între cele mai bune debuturi din perioada pandemiei, după „Wonder Woman 1984”, cu 16,7 milioane de dolari, în luna decembrie.

Niciun alt film lansat în ultimele zece luni nu a reuşit să obţină încasări mai mari de 10 milioane de dolari în weekendul premierei.

Potrivit Comscore, 42% dintre sălile de cinema din SUA sunt redeschise acum, iar „Tom and Jerry” a rulat în total în 2.475 de spaţii din America de Nord.

Lungmetrajul - cu buget de producţie de 79 de milioane de dolari - a avut premiera şi pe platforma HBO Max, unde va fi disponibil timp de 31 de zile. El este parte din lista celor 18 producţii Warner Bros. care beneficiază anul acesta de lansare în cinematografe şi online.

La nivel internaţional, filmul de aventuri a generat încasări de puţin peste 25 de milioane de dolari în 33 de pieţe.

Poziţia a doua în box office-ul nord-american a fost ocupată de animaţia „The Croods: A New Age”, care a obţinut încasări de 1,2 milioane de dolari în al 14-lea weekend de la premieră, potrivit boxofficemojo.com.

Pe locul al treilea s-a clasat thrillerul „The Little Things”, cu Denzel Washington şi Rami Malek, care a generat încasări de 925.000 de dolari în al cincilea weekend de la lansare.

„Wonder Woman 1984”, regizat de Patty Jenkins, cu Gal Gadot şi Chris Pine în distribuţie, s-a menţinut pe locul al patrulea, cu încasări de 710.000 de dolari în al zecelea weekend.

Locul al cincilea în top a fost ocupat de „The Marksman”, cu Liam Neeson în rol principal, care a obţinut încasări de 700.000 de dolari în al şaptelea weekend de la premieră.

Top 10 al box office-ului nord-american este completat de „Nomadland”, cu Frances McDormand, „Judas and the Black Messiah”, despre liderul Panterelor Negre, filmul fantasy „Monster Hunter”, drama „Land”, regizată de Robin Wright, care joacă şi rolul principal, şi de „News of the World”, cu Tom Hanks în rol principal.