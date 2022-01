Toni Conceicao, selecţionerul Camerunului, s-a declarat 'nemulţumit' de prestaţia jucătorilor săi, chiar dacă echipa s-a calificat în sferturile CAN

Portughezul Toni Conceicao, selecţionerul echipei de fotbal a Camerunului, s-a declarat "nemulţumit" de prestaţia jucătorilor săi din meciul cu echipa Insulelor Comore (2-1), de luni seara, în ciuda calificării în sferturile de finală ale Cupei Africii pe Naţiuni, informează AFP, citat de Agerpres.

"Nu suntem satisfăcuţi, pentru că am întâmpinat multe dificultăţi în acest meci, a fost un meci foarte instabil, chiar dacă am avut şi momente bune. Puteam să mai primim un gol", a spus selecţionerul."Am vorbit cu jucătorii după acest meci, iar cel mai important lucru este ca toată lumea să se calmeze. Am optat pentru ofensivă, ne-am asumat multe riscuri, ne-am creat ocazii la toate meciurile, dar sunt alte probleme pe care trebuie să le rezolvăm. Trebuie să tragem învăţămintele din acest meci", a adăugat tehnicianul portughez.Selecţionata Camerunului s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Africii pe Naţiuni la fotbal, pe care o găzduieşte, după ce a învins reprezentativa Insulelor Comore cu scorul de 2-1 ((1-0), luni seara, la Yaounde.Fundaşul Shaker Alhadhur a fost portarul naţionalei Insulelor Comore în acest meci, după ce doi goalkeeperi au fost testaţi pozitiv la Covid-19 (Ali Ahamada, Moyadh Ousseini), iar al treilea (Salim Ben Boina) s-a accidentat.''Leii neîmblânziţi'', antrenaţi de portughezul Antonio Conceicao (ex-CFR Cluj), s-au impus prin golurile marcate de Karl Toko-Ekambi (29) şi Vincent Aboubakar (70), într-un meci în care au avut superioritate numerică aproape din start. Căpitanul echipei din Comore, Nadjim Abdou, a fost eliminat în min. 7. Youssouf Mchangama a marcat golul de onoare al comorezilor din lovitură liberă (81).În sferturi, naţionala Camerunului va înfrunta reprezentativa Gambiei, care a câştigat luni contra Guineei (1-0).