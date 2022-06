Toni Kroos se apără, după ieșirea nervoasă în timpul unui interviu acordat la finalul meciului cu Liverpool: Voia să spun că am câştigat nedrept

Toni Kroos s-a enervat în timpul unui interviu acordat unui post german după finala Ligii Campionilor, câştigată, sâmbătă seară, de Real Madrid, scor 1-0, după o finală disputată cu Liverpool.

Kroos a fost întrebat dacă meciul a decurs conform aşteptărilor şi dacă a fost surprins de faptul că Real a trebuit să suporte atât de multă presiune împotriva lui Liverpool, conform news.ro.

"Ai văzut 90 de minute şi vii cu două întrebări de rahat. Două întrebări negative, îţi dai seama imediat că eşti german", a răspuns jucătorul de 32 de ani, înainte de a pleca din faţa microfonului.

La câteva zile după finală, Kroos a făcut referire la incident în cadrul podcastului în care discută săptămânal cu fratele său, Felix, despre diverse subiecte.

"Poţi întreba şi nu aş fi spus că i-am pus la zid din primul minut până în ultimul minut. Sunt primul care spune că a fost un meci echilibrat şi că Liverpool a avut probabil câteva ocazii în plus. Dar am câştigat meciul, aşa cum am făcut-o de multe ori în ultimele luni. În schimb, a vrut să mă audă spunând că am câştigat pe nedrept. Nu-mi pasă de asta într-o finală, trebuie doar să o câştigi. În acel moment eram pur şi simplu supărat. Eram supărat pe el. Bineînţeles, a trebuit să trecem prin două sau trei perioade de presiune, i-am spus asta când a pus întrebarea. Dar este normal. La ce v-aţi fi aşteptat, să o dominăm pe Liverpool timp de 90 de minute? Ei sunt o echipă de clasă mondială. Trebuia să-i învingem şi asta am făcut", a declarat Kroos, potrivit marca.com.