Touroperatorul Eturia a amânat vacanţele turiştilor pentru alte perioade şi le-a acordat vouchere cu valabilitate de până la doi ani

Touroperatorul Eturia anunţă că a amânat vacanţele turiştilor pentru alte perioade şi le-a acordat vouchere cu valabilitate de până la doi ani şi, iar cei 600 de parteneri ai săi, hotelieri şi agenţii de turism din 120 de destinaţii de pe cinci continente, sunt pregătiţi să redeschidă. Unii dintre aceştia îşi vor relua activitatea la jumătatea lunii iulie, iar ceilalţi în august-septembrie, potrivit news.ro.

"Chiar dacă domeniul turismului a fost cel mai afectat în această perioadă, partenerii externi caută permanent soluţii să păstreze legătura cu noi, fiind constienţi că numai prin suport reciproc vom putea depăşi acest impas. În acest sens, numărul discuţiilor online s-a înmulţit simţitor, în aşa fel încât ne menţinem permanent informaţi în legatură cu situaţia actuală în fiecare destinaţie în care noi operăm vacanţe şi rămanem conectaţi la realitatea specifică fiecărui loc. Tot prin prisma relaţiei apropiate cu partenerii şi a deschiderii lor către soluţii, am putut amana vacanţele turiştilor, am putut să oferim acestora vouchere cu valabilitate chiar şi de doi ani şi de asemenea am putut să găsim împreună răspunsuri la toate întrebarile venite din partea clienţilor noştri”, a declarat Hardik Shah, contracting manager Eturia.

Eturia are în acest moment contracte directe cu peste 500 de hoteluri şi colaborează cu mai mult de 100 de agenţii de turism şi companii specializate în managementul destinaţiei din jurul lumii. De la debutul pandemiei, peste 50% dintre hotelurile cu care Eturia colaborează şi-au suspendat temporar activitatea.

"Eturia este în permanentă legătură cu partenerii din destinaţiile extra-europene, care sunt deja pregătiţi cu toate măsurile de siguranţă necesare să primească turişti, de îndată ce autorităţile vor permite deschiderea graniţelor. Astfel, Eturia este alături de turiştii care vor sa călătorească imediat ce graniţele se deschid", a anunţat compania într-un comunicat.

Fiecare agenţie şi hotelier cu care compania colaborează achiziţionează kituri de igienizare şi îşi instruieşte deja angajaţii în ceea ce priveşte noile măsuri de siguranţa, dar sunt revizuite şi produsele oferite în cadrul pachetelor de vacanţă pentru a fi adaptate contextului actual.

"Încurajator este faptul că partenerii noştri din destinaţiile exotice sunt pregătiţi, ca imediat ce autorităţile vor permite, să redeschidă hotelurile în aşa fel încât să se respecte noile măsuri de protecţie şi igienă. Motivul principal este faptul că aparţin unor branduri recunoscute care funcţionează după reguli clare şi au deja standarde ridicate de calitate, astfel că implementarea unor noi proceduri se poate face rapid şi eficace, în plus, în unele destinaţii turismul este principala sursă de venit. În această perioadă, fiecare companie din domeniu se reinventează în aşteptarea unui semn că vacanţele se reiau, din partea Organizaţiei Mondiale a Turismului. Mulţi dintre aceştia speră ca activitatea sa fie reluată la jumatatea lunii iulie, iar cei mai sceptici pariază pe lunile august si septembrie. Astfel, de îndată ce ţările se vor deschide turismului internaţional, în acea clipă vom fi şi noi acolo pentru clienţii noştri", mai spune Hardik Shah.

Eturia este o agenţie de turism specializată în vacanţe exotice personalizate, care oferă turiştilor pachete în peste 120 de destinaţii din întreaga lume.