Trădătorii din PNL vor fi EXCLUȘI după prezidențiale (lider județean)

Un lider județean PNL le promite primarilor, viceprimarilor și consilierilor liberali care nu se vor implica pentru Klaus Iohannis în turul doi al alegerilor prezidențiale că vor fi excluși din partid.

„Turul al doilea, cel puţin în judeţul Vâlcea, va fi destul de dificil pentru că, aşa cum am văzut, PSD lansează zvonuri mincinoase despre candidatul nostru, despre guvernul nostru şi mulţi oameni care nu au acces la informaţia corectă pot cădea pradă acestor minciuni şi dezinformări. Sarcina noastră este dificilă şi de aceea fac un apel la toţi aleşii locali ai PNL - primari, viceprimari, consilieri locali şi toţi activiştii partidului - pentru a se implica în această campanie şi a prezenta corect candidatul nostru, programul său şi acţiunile guvernului PNL. Am convingerea că şi de această dată , dacă se va reuşi acest lucru, electoratul din Vâlcea va sancţiona PSD pentru că este partidul care a făcut cel mai mult rău judeţului Vâlcea în ultimii 30 de ani", a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, liderul PNL Vâlcea, deputatul Cristian Buican.

Buican a precizat că măsuri se vor lua abia după cel de-al doilea tur de scrutin.

"Am făcut împreună cu colegii mei o analiză. Sunt mai multe localităţi unde PNL a obţinut scoruri mult sub dorinţele noastre. Există mai multe cauze. Există situaţii în care organizaţia noastră de acolo a scăzut ca forţă, imaginea primarului nostru sau a candidatului nostru este în scădere şi probabil va trebui ca în acele localităţi să facem nişte studii să vedem dacă nu cumva va trebui să ne gândim la alţi candidaţi. Există şi situaţii în care asupra candidaţilor noştri şi a primarilor noştri s-au făcut presiuni din partea unor oameni politici, din partea unor reprezentanţi ai unor instituţii publice. Vom lămuri această problemă însă după campania electorală, să vedem dacă au fost lucruri ilegale sau doar imorale. Vom lua măsuri drastice nu numai cu primarii, ci şi cu viceprimarii şi cu orice consilier care nu se va implica în campania electorală. Am luat măsuri şi după alegerile europarlamentare şi nu avem nicio teamă de a-i exclude pe cei care nu merg alături de PNL. Nu avem nevoie de trădători", a mai spus preşedintele liberalilor din Vâlcea.

În urma scrutinului de duminică, 10 noiembrie, actualul preşedinte Klaus Iohannis, candidatul PNL, a obţinut în Vâlcea un scor de 36,63%, cu patru procente mai mult decât candidatul PSD, Viorica Dăncilă, care a fost votată de aproximativ 32% dintre cei care s-au prezentat la urne.

