Trafic rutier îngreunat din cauza ninsorii pe DN 18, în Pasul Prislop

"Au căzut în cursul nopţii precipitaţii sub formă de ploaie la şes şi la deal, respectiv lapoviţă şi ninsoare în zona de munte a judeţului. În zona înaltă de munte precipitaţiile au fost sub formă de ninsoare. În Pasul Prislop ninsoarea a fost viscolită, iar vizibilitatea redusă. Sectoarele de drumuri naţionale au carosabilul curat, dar umed, cu excepţia DN 18, în Pasul Prislop, unde între km 160 şi km 175 se găseşte un strat de zăpadă frământată care măsoară până la 1 centimetru", a declarat Dan Bucă.Conform acestuia, angajaţii secţiei de drumuri naţionale au acţionat pe DN 18 cu nouă utilaje şi au răspândit 46 tone de material antiderapant.De asemenea, sectoarele de drumuri judeţene au partea carosabilă curată şi umedă."Angajaţii SC Drumuri şi Poduri au intervenit cu opt utilaje şi au împrăştiat 74 tone de material antiderapant", a mai precizat Dan Bucă.El a adăugat că în Pasul Prislop vântul are la rafală viteza de 30 km/h.