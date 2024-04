Tragedia momentului în lumea filmului! Cole Brings Plenty, starul din '1923' și 'Yellowstone', a fost găsit mort în pădure

Actorul Cole Brings Plenty, starul serialului "1923", spin-off al "Yellowstone", a fost găsit mort vineri, a anunţat tatăl său, Joe, pe Instagram. Tânărul în vârstă de 27 de ani era dispărut din weekendul de Paşte, potrivit NBC News, conform news.ro.

Actorul a fost găsit lângă un vehicul neocupat într-o zonă împădurită din estul statului Kansas. O anchetă a fost demarată de poliţia din Lawrence, Kansas, pentru a stabili cauza dispariţiei sale.

"Sunt profund întristat să confirm că fiul meu, Cole, a fost găsit şi nu mai este printre noi", a transmis Joe Brings Plenty pe Instagram.

Cole Brings Plenty a fost văzut ultima dată duminica trecută în Kansas, la volanul unui Ford Explorer alb. Cu câteva ore înainte, poliţia din Lawrence anunţase pe Facebook că tânărul era căutat de autorităţi în legătură cu un incident de violenţă domestică petrecut în 31 martie.

Potrivit poliţiei, o femeie a cerut ajutor la domiciliul ei, iar camerele de supraveghere l-au identificat pe Cole Brings Plenty într-o maşină când încerca să părăsească oraşul imediat după incident.

A fost o situaţie care a provocat o mare îngrijorare în rândul familiei actorului, în special a unchiului său, Mo Brings Plenty, de asemenea actor în serialul "Yellowstone". Unchiul său a publicat pe Instagram un mesaj în apărarea nepotului său. "Nu este în caracterul lui, în ciuda a ceea ce ar putea spune sau crede lumea. Nu merită, iar el ştie acest lucru", a spus el.

El a adăugat: "Este important ca toată lumea să se abţină de la a face presupuneri sau speculaţii în orice situaţie. Aţi vrea să se întâmple asta dacă Cole ar fi fiul, fratele, nepotul, vărul dumneavoastră - familia dumneavoastră? Haideţi să punem faptele pe primul loc, să respectăm procesul şi să susţinem principiile echităţii şi justiţiei pentru toţi cei implicaţi".

Cole Brings Plenty, în vârstă de 27 de ani, era cunoscut mai ales pentru rolul lui Pete Plenty Clouds, fiul ciobanului Crow Hank, în serialul "1923", al cărui al doilea sezon urmează să fie difuzat de Paramount+ în 2024.

Actorul a împărţit ecranul cu nume mari de la Hollywood, precum Helen Mirren şi Harrison Ford. El a mai apărut în serialul "Into the Wild Frontier", lansat în 2022, şi mai recent în "The Tall Tales of Jim Bridger".