Tragedie cumplită cu peste 20 de morți și peste 50 de dispăruți, în Venezuela: s-a declarat doliu național/ Video

Cel puţin 22 de persoane au murit şi 52 au dispărut în urna unei alunecări de teren, sâmbătă seară, la Las Tejerias, oraş industrial din centrul Venezuelei, relatează AFP.

Ploile torenţiale afectează Venezuela de câteva săptămâni şi au dus deja la moartea a 13 oameni în ţară, informează News.ro.

“Cinci pâraie s-au revărsat şi constatăm pagube foarte importante, pierderi de vieţi. Am întregistrat până acum 22 de decese, sunt peste 52 de persoane dispărute”, a declarat vicepreşedinta Venezuelei, Delcy Rodriguez.

Tragedia de la Las Tejerias s-a produs după aproape trei ore de ploi puternice. Apele curgătoare din zonă au ieşit din matcă, au inundat terenuri şi au dus cu ele stânci şi copaci de pe munţii de la marginea oraşului cu 50.000 de locuitori.

Oraşul, situat la aproximativ 50 de kilometri sud-vest de Caracas, are acum un aspect apocaliptic, cu locuinţe şi magazine distruse şi noroi pe străzi.

La operaţiunile de salvare participă aproximativ o mie de persoaane.

Preşedintele Nicolas Maduro a decretat trei zile de doliu naţional.

At least 22 people are dead and up to 50 are missing after large scale flooding and a landslide in Las Tejerías, Aragua last night #Venezuela pic.twitter.com/874VUy6m56