Tragedie în zona căminelor din Regie: Un tânăr a murit înecat în Dâmbovița, după ce a salvat un minor

Scafandrii ISU B-IF au intervenit in jurul orei 6.oo pentru cautarea-salvarea a doi tineri care au intrat in raul Dambovita, in zona caminelor studentesti din Regie.

Cel care a intrat primul in apa este un minor de 16 ani. El a reusit sa iasa din apa, a fost preluat de SMURD si transportat la spitalul Grigore Alexandrescu. Cel de al doilea, despre care martorii sustin ca a intrat sa il salveze pe primul, are 25 ani. Din nefericire, cel din urma nu a mai reusit sa iasa din apa si a fost cautat timp de 30 de minute de echipajul de scafandri, fiind gasit decedat.

La fata locului au actionat scafandrii, doua masini SMURD si o autospeciala cu barca.