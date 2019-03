Traian Băsescu își recunoaște o GREȘEALĂ istorică: face apel la Iohannis să îi repare eroarea

Fostul președintele Traian Băsescu susține că a greșit la referendumul din 2009 când a pus greșit întrebarea pentru reducerea numărului de parlamentari. El a explicat că Iohannis poate corecta eroarea dacă va convoca referendum pe 26 mai.

”Eu am făcut o greșeală la referendumul din anul 2009. Eu am pus o întrebare cu 300 de parlamentari și am mizat pe faptul că oamenii politici vor respecta voința politică. Am greșit, dar dacă Klaus Iohannis este de acord poate face o corectură și să pună la acest referendum încă o întrebare: ”Sunteți de acord cu 100 de senatori și 200 de deputați?”. Prin această întrebare nu ar mai fi nevoie de modificarea Constituției”, a spus Traian Băsescu, la B1 TV.