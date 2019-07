Traian Băsescu îi dă cele mai mari șanse lui Dăncilă să devină candidatul PSD la prezidențiale: 'Dar are șanse Firea sau Teodorovici?'

Fostul președinte Traian Băsescu a afirmat duminică, la România TV, că Viorica Dăncilă are cele mai multe șanse să devină candidatul PSD la prezidențiale, având în vedere susținerea din partid.

Întrebat dacă Dăncilă are șanse să intre în turul 2 cu Iohannis, Băsescu a răspuns retoric: „Dar are șanse Firea sau Teodorovici? Dacă are cineva șanse, este cel care este cel mai puternic susținut din interiorul partidului. Or alegerile de la Congres a arătat că dna Dăncilă este cea mai susținută, mai ales că a fost o desemnare în condiții de concurență”.

Ulterior, fostul președinte a completat că Viorica Dăncilă „trebuie să candideze fie că-i place, fie că nu-i place lucrul acesta”.

„Tot ea e singurul plătitor al intrării în turul 2”, a mai spus Băsescu.

Fostul președinte a spus că Iohannis intră „garantat” în turul doi. „Marea problemă este cu cine intră. Klaus Iohannis are garantat mandul al doilea, dacă intră în turul doi cu dna Dăncilă, reprezentantul PSD. De ce? Pentru că în turul 2 electoratul USR ar vota cu Iohannis. Dacă intră cu Barna, electoratul PSD ar vota cu Barna sau cu Cioloș și nu cu Iohannis. Deci părerea mea este că Iohannis trebuie să facă tot ce poate pentru a o aduce pe dna Dăncilă în turul doi și nu pe Barna sau pe Cioloș”, a mai spus Băsescu.