Traian Băsescu lansează ŞOCUL SERII: Cum l-a ajutat pe Klaus Iohannis ca să poată candida la preşedinţie - 'am vorbit cu SRI şi cu Parchetul'

Dezvăluiri incredibile ale fostului preşedinte, Traian Băsescu. În direct la România TV, actualul senator a lansat şocul serii. Acesta a devoalat ce a făcut atunci când a aflat că actualul preşedinte, Klaus Iohannis era vizat într-un dosar de incompatibilitate.

Băsescu a recunoscut că a vorbit cu mai multe instituţii. "Trebuie să ştim cine a făcut această listă. Devenise prim-vicepreşedinte la PNL, nu mai era un simplu primar. Eu nu am ştiut că are un dosar de incompatibilitate. Am avut discuţii cu mai multe instituţii când am aflat. A început campania. E o situaţie delicată să scoţi un candidat acum din cursă. Am vorbit şi cu SRI, şi cu Parchetul", a dezvăluit Băsescu.