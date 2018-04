Traian Băsescu, mesaj FURIBUND după AMENINŢĂRILE lui Coldea: 'M-a stupefiat. Această ameninţare este INACCEPTABILĂ...'

Fostul preşedinte Traian Băsescu vine cu o reacţie neaşteptată, după declaraţiile lui Florian Coldea la finalul audierilor în cadrul Comisiei de control a SRI, afirmaţii care au şocat opinia publică. Într-o intervenţie prin telefon la România TV, Băsescu susţine că a fost şocat de discursul şi de ameninţările lui Coldea.

"Cred că a avut un text prost scris. Ameninţarea făcută la sfârşit nu are nimic în comun cu o dezbatere publică. Nu vă ascund că eu în mod repetat am cerut colaborare între instituţii. De aici probabil a plecat ideea protocolului, ceea ce în mod normal se întâmplă în toate statele, dar ideea e ca protocoalele să respecte legea.(...) Sincer, m-a şocat pur şi simplu povestea cu Iuda. (...) E o ameninţare pe care ar putea să o utilizeze serviciul împotriva lor, ceea ce e nepermis. M-a şocat pur şi simplu. Ameninţarea cu Biblia, cu Iuda, nu e în regulă. Dacă are ceva de spus, să spună public, „L-am avut ofiţer pe X şi a încălcat statutul de ofiţer şi a vorbit public”. Nu aş vrea să speculez, dar cred că a fost prost sfătuit pentru ieşirea publică. Această ameninţare este inacceptabilă.", a declarat Traian Băsescu.

Mai mult decât atât, fostul preşedinte susţine că ameninţările lui Coldea ar viza atât oamenii care au făcut dezvăluiri până acum, dar ar sta şi ca avertisment pentru cei care ar intenţiona să se alăture demersului acestora.

"Nu ştiu, pur şi simplu pe mine finalul declaraţiei lui Coldea, m-a stupefiat. Nu se proliferează o asemenea ameninţare. E o ameninţare pentru cei care au vorbit până acum, dar şi pentru cei care vor să mai vorbească.(...) Nu a fost singur în SRI. Dacă generalul Coldea ar fi pus în dificultate, sunt destui sub el care ar fi în dificultate.", a completat Traian Băsescu.

Reacţia fostului preşedinte vine după ce Coldea a folosit povestea biblică a lui Iuda pentru a explica că există oameni care au trădat interesele statului român și a spus că acest lucru a vulnerabilizat instituțiile.

”Aș vrea să reamintesc și de un celebru personaj biblic, care în urmă cu 2000 de ani a trădat pentru 30 arginți. Ce dacă ulterior l-au apucat remușcările? Ca orice trădător, acesta a avut parte de un sfârșit tragic. Din aceste motive constat că unii în mod vizibil practică acest lucru cu interesele statului român, ba mai mult, fac un titlu de glorie din faptul că au trădat interesele statului și ale instituțiilor statului. Acești oameni afectează instituțiile statutului român și capacitatea de apărare a instituțiilor statului. Vă invit și pe această cale să reflectăm la povestea acestui personaj public.", a spus Florian Coldea.