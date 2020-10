Traian Băsescu: S-a ajuns la limita sistemului sanitar; pentru un preşedinte nu e suficient să ceară poporului să se spele pe mâini

Europarlamentarul PMP, Traian Băsescu, a declarat că pentru un preşedinte nu este suficient să ceară poporului să se spele pe mâini când sistemul de sănătate al ţării este pe punctul de a se prăbuşi, el afirmând că autorităţile române ar trebui să contacteze Rusia cu privire la posibilitatea importării vaccinului produs în această ţară împotriva SARS-CoV-2.

"Este pandemie, dar încă o putem învinge dacă vrem! Pentru un preşedinte nu este suficient să ceară poporului să se spele pe mâini când sistemul de sănătate al ţării este pe punctul de a se prăbuşi. (...) Din luna ianuarie a acestui an, înţelegând ce se întâmpla în China, trag continuu semnale de alarmă, spunând unde se va ajunge din cauza lipsei de acţiune eficientă a responsabililor de la nivel naţional. Abordarea politicianistă şi în scop strict electoral a preşedintelui şi a premierului i-a făcut să împingă ţara într-un moment de criză a sistemului sanitar. Am cerut tot timpul să se ia măsuri pentru a nu se ajunge la limita maximă a sistemului de sănătate românesc, ca sistem de securitate naţională. Acum s-a ajuns la limită, sistemul sanitar a început să fie depăşit", a scris duminică Băsescu pe Facebook.



Fostul preşedinte a adăugat că România are cel mai mare raport din Uniunea Europeană "între numărul deceselor zilnice şi numărul de noi cazuri", ceea ce arată că sistemul sanitar românesc este deja depăşit de evoluţia pandemiei.



"Din păcate, pentru preşedintele României nu este necesară 'starea de urgenţă', drept pentru care a fugit de asumarea răspunderii gestionării crizei sanitare şi 'a pasat-o' nevolnicului şi mereu veselului 'Şică Mandolină'. La rându-i, premierul, devenit peste noapte 'credincios descentralizării', a plasat toată răspunderea către administraţiile locale. Efectul laşităţii şi al prioritizării interesului politic în detrimentul sănătăţii şi vieţii oamenilor este că s-a ajuns la momentul dramatic în care medicii încep să fie obligaţi să decidă cine trăieşte şi cine moare, cine are loc la ATI şi cine nu. Este un moment care trebuia evitat indiferent care ar fi fost costurile politice.

Fiecare zi contează până în februarie-martie 2021 când vom avea la dispoziţie un vaccin", a menţionat el.



Băsescu a mai afirmat că "pentru limitarea dezastrului" şi pentru salvarea de vieţi omeneşti, ar trebui făcute câteva lucruri imediat, printre care trecerea la învăţământul la distanţă pentru toate şcolile şi universităţile până când România va primi cota de vaccinuri repartizată prin Comisia Europeană; închiderea creşelor şi grădiniţelor, iar acolo unde părinţii nu fac activitatea de serviciu de la domiciliu, să se asigure mamelor concediu plătit; 80% din personalul bugetar, cu excepţia personalului din sistemul de sănătate, trece la lucrul de la domiciliu, iar pentru cei care trebuie să vină la birou se va interzice prezenţa a doi funcţionari în acelaşi birou (măsură adoptată de Parlamentul European); închiderea totală a teatrelor, cinematografelor, restaurantelor, sălilor de jocuri, mall-urilor, reducerea drastică a transportului public de persoane.



Fostul preşedinte al României propune, de asemenea, "contactarea Guvernului Federaţiei Ruse pentru a primi informaţii cu privire la eficienţa vaccinului produs în Rusia, iar, în cazul unor concluzii pozitive, importarea de vaccinuri din Rusia dacă există cantităţi disponibile, până la livrarea vaccinurilor contractate de Comisia Europeană".