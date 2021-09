Traian Berbeceanu a fost atacat de hackeri: pagina oficială a fost piratată. Va merge în instanță împotriva Facebook

Fostul prefect al Capitalei, Traian Berbeceanu, reclamă faptul că pagina sa oficială de Facebook a fost spartă, iar hackerii au preluat controlul și distribuie conținut. Berbeceanu a raportat acest lucru la Facebook, dar nu a primit niciun răspuns, de aceea se va adresa instanței să oblige Facebook să închidă această pagină.

”Din data de 17 august 2021 pagina oficială "Traian Berbeceanu - persoană publică" a fost "spartă".

Am fost schimbat din administrator, a fost înlocuită adresa de e-mail pe care o foloseam și de la acea dată figurează administrată succesiv de persoane necunoscute mie din toate colțurile lumii, inclusiv din Bangladesh și Costa Rica.

Deși aveam pagina protejată prin "actualizare cu 2 factori" și deci asumată cu copia actului de identitate, Facebook nu m-a notificat nici pe telefon, nici prin e-mail.

Am postat mai multe notificări pe pagina, de pe contul personal, în care avertizam persoanele care urmăresc pagina, cu privirea la faptul că postările care apar nu îmi aparțin și drept urmare mi-a fost blocat accesul pe pagină.

Evident am sesizat de mai multe ori Facebook, am solicitat sprijin în recuperarea paginii, am solicitat să fie blocate orice postări sau acțiuni făcute pe pagina sau în numele paginii, însă demersurile mele au rămas fără niciun efect și evident nu am primit niciun răspuns.

În perioada următoare voi solicita instanței de judecată să oblige Facebook să închidă pagina, fiind vorba despre "furt de identitate" și "furt de proprietate intelectuală" , însă, până atunci rămân recunoscător tuturor celor care mă ajută să raportăm pagina. Dacă suntem mai mulți, probabil că angajații lui "Țuchi" devin interesați și activi.

Vă mulțumesc!”, scrie Traian Berbeceanu.