Traian Berbeceanu, acuzații GRAVE la adresa PSD-ALDE: vorbește despre DEZASTRUL din Sistem

Fostul comisar Traian Berbeceanu explică care sunt efectele modificărilor legislative din ultimii ani. El arată că în momentul în care au fost eliminați oamenii cu experiență din sistem, iar modificările legislative au oferit tot mai multe drepturi infractorilor, România a fost dată înapoi cu minim 10-15 ani.

”Ceea ce s-a stricat in ultimii ani nu doar ca ne-a tinut pe loc, ne-a tras un urma rau de tot. Ca sa putem sa reparam si sa ajungem la nivelul la care eram acum 5-6 ani cred ca ne trebuie minim 10-15 ani. In perioada asta s-au schimbat generatii in structurile de aplicare a legii, foarte multi profesionisti au plecat prin pensionare, prin mutare in alte structuri. Au venit foarte multi lucratori tineri, fara experienta, cei de la care pot sa invete sunt tot mai putini.

Atunci cand se fac modificari legislative care vizeaza doar drepturi ale celor care se presupune ca au incalcat legea in detrimentul omului simplu, omului cinstit care nu are nicio legatura cu sistemul judiciar, care nu a platit o amenda, care nu a fost cercetat, care nu a fost trimis in judecata, cred ca este ingrijorator.”, a declarat Traian Berbeceanu, într-un interviu pentru Aktual24.