Transfer BOMBĂ în Parlament: un celebru senator PNL a trecut la ALDE

Un nou transfer bombă are loc în Parlament. Senatorul PNL, Ion Popa, a anunțat în plenul Senatului că demisionează din PNL și va activa în grupul ALDE.

”De 16 ani sunt fidel valorilor și principiilor liberale. Am fost președinte de filială timp de 7 ani, vicepreședinte executiv al PNL, senator ales și liderul celui mai mare grup din Senat al partidului. Această perioadă a fost plină de provocări: cu bune, cu rele, cu multe greutăți și, alături de colegii liberali, ne-am bucurat, ne-am întristat, am caștigat și am pierdut. Nu am lipsit de la nicio bătălie electorală și am depus toate eforturile să realizăm obiectivele propuse, obiective asumate de întreaga echipă.

Din păcate, rezultatele ultimelor alegeri nu au fost cele sperate de noi, așa încât mi-am asumat acest eșec și am demisionat atunci din toate funcțiile din partid. Am constatat că am fost considerat printre puținii vinovați... Au trecut doi ani de la acel moment, iar lucrurile nu s-au îmbunătățit ci, dimpotrivă, s-au agravat. Alții, la fel de “vinovați” ca și mine, s-au agățat de funcții mai înalte. Ei sunt cei care decid în Partidul Național Liberal și sunt si mai vocali. Oamenii care au muncit în campanii, devotați ideilor liberale, nu mai sunt băgați în seamă, în schimb, trădătorii sunt promovați și apreciați.

Trist, dar aceasta este noua strategie de conducere a Partidului Național Liberal care, în loc să promoveze competența și bunul-simț, este măcinat de orgolii interne, inclusiv în Argeș. Astăzi, partidul din care am făcut parte, pentru care m-am bătut atâția ani, s-a transformat complet. PNL ar fi trebuit să garanteze drepturile și libertățile fundamentale, să condamne abuzurile și să renunțe la ipocrizie. Liderii care trebuiau să unească, au dezbinat, abandonând principiile și valorile liberale. Cei care ar fi trebuit să fie niște exemple, sunt doar niște munți de frustrări și lașitate... Nu știu câți colegi mai tolerează aceste lucruri, dar eu nu!

De aceea am luat cea mai grea hotărâre din toată cariera mea politică: să demisionez din Partidul Național Liberal. Nu am părăsit doctrina, ci am lăsat în urmă doar oameni care m-au dezamăgit. Vechilor mei camarazi le garantez că rămân același bun prieten dăruit principiilor comune.

Voi activa ca senator al grupului ALDE; îi asigur pe argeșeni că nu voi abandona proiectele pentru județ. Argeșul are nevoie de parlamentari care să se concentreze pe promovarea și dezvoltarea zonei, nu pe preamărirea unor lideri politici falși”, arată Ion Popa, pe pagina personală de Facebook.

Ion Popa este unul dintre cei mai importanți senatori ai PNL, fost lider de grup, în legislatura 2012-2016.

Popa intrase în conflict deschis cu conducerea partidului încă de la începutul actualei sesiuni parlamentare, atunci când a avut loc o ședință explozivă în grupul PNL de la Senat.

Senatorul Ion Popa a anunțat, în plenul Senatului, că va activa începând de astăzi în grupul parlamentar al ALDE. Ion Popa a fost ales parlamentar în Circumscripţia electorală nr.03 Argeş.

Prin alăturarea senatorului Ion Popa, grupul parlamentar al ALDE din Senat numără 10 senatori.