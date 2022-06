Transferul anului, dar nu în fotbal. Cel mai bun șahist maghiar din toate timpurile, numărul cinci mondial, va juca pentru România

România dă una din știrile momentului din șahul internațional - numărul cinci mondial, jucătorul maghiar Richard Rapport, șahistul cu cel mai mare ELO din istoria șahului maghiar, vrea să joace sub culorile noastre naționale. Anunțul a fost făcut de FR Șah la doar un an după ce legendarul Gary Kasparov gira tandemul Vlad Ardeleanu-Andrei Diaconescu la conducerea Federației Române de Șah (FR Șah), implicându-se astfel în transformarea șahului românesc. Rapport a decis să joace pentru România după ce a primit o ofertă de nerefuzat de susținere financiară din partea Fundației Superbet, organizator al etapelor de la București, Varșovia și Zagreb din cadrul circuitului Grand Chess Tour, co-fondatat de Garry Kasparov. Scopul susținerii are ca scop crearea condițiilor de care sportivul are nevoie pentru ca în următorii ani să devină campion mondial.

În decembrie anul trecut, Bogdan Deac, cel mai bun șahist român la acest moment (locul 59 mondial) și Constantin Lupulescu, au primit două burse de 40.000 de euro în cadrul așa-numitului accelerator de performanță, o inițiativă a FR Șah menită să susțină ascensiunea celor mai buni șahiști români în clasamentul mondial. Cu ajutorul susținerii One United Properties, care a acordat Federației o primă sponsorizare de 160.000 de euro, Deac va avea acces la antrenori care au făcut posibil în trecut atacarea titlurilor mondiale de către cei pe care i-au pregătit.

Dacă Grupul și Fundația Superbet au ajuns în zona unui sport de nișă precum șahul prin prisma pasiunii fondatorului Sacha Dragic pentru acest sport, în cazul One United Properties implicarea în lumea șahului se datorează tot unuia dintre fondatori, Andrei Diaconescu, care din toamna anului trecut face echipă cu Vlad Ardeleanu la conducerea Federației Române de Șah din poziția de vicepreședinte.

“Şahul a fost o descoperire fantastică. Aveam nevoie de un antrenament al minţii, dar şi de relaxare în acelaşi timp. Am luat lecţii de şah cu un mare maestru, m-am apropiat de acest fenomen”, rememora cum a ajuns să joace șah, adult fiind deja, Andrei Diaconescu, în decembrie anul trecut, cu ocazia lansării oficiale a acceleratorului de performanță, a proiectului Educație prin Șah și a inițiativei Și eu! Susțin Șahul românesc. Aceasta din urmă este practic “un proiect de CSR adresat companiilor care vor să se implice în susținerea acțiunilor Federației în următorii patru ani”, anunța, la finalul anului trecut, Vlad Ardeleanu, noul președinte al FR Șah.

Dacă “acceleratorul” este o nișă care vizează vârful piramidei comunității locale de șah, noua conducere a FRS are ca obiectiv să și lărgească baza acestei piramide, ducând șahul către cât mai mulți copii, cu predilecție în categoria de vârstă 6-12 ani. Concret, în baza acordului semnat în 2021 de FRS cu Ministerul Educației, a fost deja demarate proiecte pilot și eforturile depuse sunt în direcția introducerii ca materie opțională începând cu anul școlar 2023-2024.

