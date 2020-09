Transportul scolar gratuit al elevilor necesita digitalizare

In contextul actual al pandemiei Covid-19 si al reinceperii orelor de curs, imi indrept atentia catre greutatea cu care unii copii pot ajunge la acestea, din perspectiva distantei locuinta - unitate de invatamant si al recomandarilor impuse de experti.

Legislatia in vigoare privind transportul scolar gratuit al elevilor ce nu locuiesc in aceeasi localitate cu cea in care se afla scoala unde studiaza implica o procedura greoaie, ce necesita timp, drumuri si documente multe initiate de ambele parti implicate, respectiv parinti si unitatea de invatamant. Dupa cererea initiala, parintele trebuie sa astepte aprobarea in urma careia primeste un document de calatorie pentru elevul beneficiar. Unitatea de invatamant centralizeaza datele elevilor cu astfel de beneficii pentru transportul scolar gratuit si le transmite Consiliului Judetean, care la randul sau, ”transmite fiecarui operator de transport care a emis documentul de calatorie situatia centralizata cu numarul de elevi si zilele in care acestia au beneficiat de transport gratuit pe fiecare unitate de invatamant."

Conform Hotararii 435/ 2020, Articolul 10, "Operatorul de transport, in urma centralizarii situatiilor primite de la Consiliul judetean, emite factura fiscala in cuantum de 50% din suma de plata pentru fiecare unitate de invatamant si 50% pentru Consiliul Judetean, pe care le transmite spre decontare." Totodata, operatorul de transport "are obligatia de a mentine acelasi tarif pentru elevi pe durata anului scolar."

Pasii procedurali se incheie cand, conform Alineatului 3, "Consiliul Judetean efectueaza plata catre operatorii de transport, pe baza situatiilor transmise de unitatea de invatamant si a facturii primite de la operatorul de transport", in timp ce operatorul de transport raspunde de realitatea, legalitatea si exactitatea datelor prezentate la decontare".

In ceea ce priveste modalitatea de decontare instituionala, lunar, Inspectoratele scolare judetene/ ISMB trebuie sa solicite Ministerului Educatiei si Cercetarii sumele estimate pentru decontarea acesui tip de transport al elevilor la nivel judetean, astfel repartizand unitatilor de invatamant sumele alocate programului pentru asigurarea deplasarii gratuite a elevilor, prin servicii publice rutiere.

Toata aceasta procedura greoaie ce implica multi pasi ar trebui acum, mai mult ca oricand, sa se actualizeze printr-un mecanism digitalizat, mult simplificat la o platforma on-line, capabila a fi accesata de actorii implicati, de la cererea propriu-zisa pana la primirea documentului de calatorie si decontarea intre institutii. Mult avansata tehnologie de astazi permite elevilor a avea, acolo unde este posibil, chiar si o aplicatie pe telefonul mobil prin care beneficiul respectiv/ abonamentul este justificat/ scanat la intrarea in mijlocul de transport public.

Procedura ar putea merge mai departe de atat in ceea ce priveste transportul elevilor, extinzadu-se si catre elevii romani din Diaspora, putand fi recunoscuti ca elevi internationali, cu drepturi armonizate pe teritoriul tarii noastre. In acest fel, s-ar crea conditiile necesare obtinerii unor facilitati intr-un timp scurt, intr-un mod simplificat si digitalizat, asigurandu-se un circuit favorabil si complet intre toti cei implicati.