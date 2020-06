Tratamentul modern al litiazei urinare, la Sanador: Ureteroscopia flexibilă digitală, cu distrugerea pietrelor cu laser

Litiaza urinară este o afecțiune frecvent întâlnită în țara noastră. În Spitalul Clinic Sanador se efectuează tratamentul cel mai modern și eficient al litiazei urinare: ureteroscopia flexibilă digitală, cu distrugerea pietrelor cu laserul.

Metoda a fost introdusă în România de către Prof. Dr. Petrișor Geavlete (Academician - Membru titular al Academiei de Științe Medicale) și este practicată extins în Spitalul Clinic Sanador. Experiența Profesorului Geavlete este de peste 5.000 de astfel de proceduri, una dintre cele mai reprezentative din lume. Orice tip de piatră la rinichi poate fi pulverizat cu laser-ul. Acest tratament este preferat acum în majoritatea centrelor de referință din lume pentru calculii renali până la 2,5 cm.

Mai mult decât atât, laser-ul și noua tehnologie folosită la Spitalul Clinic Sanador pot să distrugă și alte localizări ale litiazei urinare: ureterale, vezicale și uretrale. Sunt deja sute de bolnavi operați în acest fel care au evoluat foarte bine și au fost externați a doua zi postoperator. Cătălina, o pacientă în vârstă de 36 de ani, a fost supusă recent unei astfel de intervenții, pentru litotriția unui calcul vezical, cu o dimensiune de circa 3 cm, localizat în vezica urinară, fixat pe peretele vezical, cu punct de plecare un corp străin perforant în vezica urinară.

„Spre sfârșitul anului trecut am început să simt dureri severe în zona abdomenului și a spatelui, care m-au determinat să merg la medic. La recomandare unei prietene care trecuse printr-o intervenție chirurgicală la rinichi, mi-am programat o consultație la Prof. Dr. Petrișor Geavlete. După ce a văzut radiografiile, profesorul mi-a recomandat să distrugem calculul cu undă laser”, povestește Cătălina.

În timpul intervenției s-a folosit combinat și rezecția bipolară cu plasmă, o altă metodă introdusă în România și în Spitalul Clinic Sanador de către Profesor Dr. Geavlete. S-a efectuat mai întâi o cistoscopie care a permis vizualizarea uretrei și a vezicii urinare, având în vedere că radiografia evidențiase o opacitate litiazică fixă pe peretele vezical stang. Apoi, cu ajutorul unui rezectoscop bipolar cu plasmă combinat cu litotriție cu laser s-a reușit extragerea în totalitate a pietrei. A fost una dintre operațiile endoscopice rare cu grad important de dificultate, manevrele endoscopice necesitând pătrunderea profundă în peretele vezical pentru eliberarea pietrei. Evoluția postoperatorie a fost perfectă, pacienta externându-se după 48 de ore.

Unul dintre marile avantaje ale procedurilor moderne endoscopice o constituie reducerea semnificativă a timpului de spitalizare. Caracterul “minim invaziv” este dorit azi de orice pacient. La congresele din ultimii ani ale EULIS (European Association of Urology - EAU Urolithiasis Society) s-a concluzionat în repetate rânduri faptul că operația clasică (deci chirurgia deschisă) pentru litiaza renală, ureterală sau vezicală este, în marea majoritate a cazurilor, de domeniul istoriei medicinii, cu indicații absolute din ce în ce mai rare, poate pe măsura însușirii noii tehnologii de către toți urologii. Esențial este ca afecţiunea să fie tratată corect și complet, iar pacientul să îşi reia cât mai rapid activitățile cotidiene.

Spitalul Clinic Sanador oferă condiții de vârf în acest domeniu de patologie urinară, Profesorul Petrisor Geavlete fiind un specialist urolog recunoscut și apreciat pe plan național și internațional. De-a lungul timpului, Prof. Dr. Geavlete a fost invitat drept operator demonstrativ la multe congrese internaționale – Video World Congress, Kuala Lumpur, European Association of Urology Congress – Viena, transmisiune din blocul operator Heilbronn (Germany), European Association of Urology Congress – Paris, transmisiune din blocul operator Hôpital Creteil, Paris, 4th Experts in Stone Disease (ESD) Conference – Shanghai, transmisiune din Renji Hospital, Shanghai Jiaotong University, School of Medicine etc.