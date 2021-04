TRECUTUL misterios al Cătălinei Isopescu: cum a fost UMILITĂ de Vogue

Cătălina Isopescu, 49 de ani, fiica cunoscutului om de televiziune Emanuel Isopescu, a murit la niciun an după ce s-a stins tatăl ei. Conform unei biografii a vieții acesteia, alcătuite de vedete.blog, aceasta a avut o carieră tumultoasă în lumea modei, care a inclus și momente neplăcute.

Conform biografiei neoficiale, Catalina Isopescu la varsta de 18 ani a plecat in Germania, la Munchen. Pe o strada a vazut o cladire pe care scria Vogue, a intrat la receptie si a zis ca vrea sa lucreze acolo.

Urmarea... Ei bine cei care au intampinat-o pe Catalina au inceput sa rada si i-au dat adresele de la mai multe agentii de modele. Dintre toate acestea singura agentie care a angajat-o fiind Louisa Models, scrie Vedete.blog.

Catalina a facut cateva cataloage, o reclama la Braun, dar avea de lucru destul de rar. Vazand asta, a schimbat agentia, a ajuns la Munich Models, si Suzane, agenta sa, i-a spus ca nu are ce cauta in Germania pentru ca este prea bruneta si a trimis-o la Milano, unde a stat sase luni.

wiki biografic catalina elsner iubita oltin exatlon romania

La Milano, Catalina a lucrat foarte mult (catwalk, showroom, cataloage, pictoriale) cu Elite Milano, pentru clienti ca Armani, Mariella Burani, Alberta Ferretti. Abia se lansase Moschino Cheap & Chic si a si facut un show.

La Armani, a fost aleasa una dintre cele trei fete care sa-l reprezinte pe Armani, practic o parte din "imaginea" sa.

La un moment dat, insa a obosit si nu a mai putut sa zboare tot timpul. Spune ca avea o varsta si ajunsese la un nivel de unde nu avea unde sa mearga mai departe, asa ca a venit timpul unei schimbari.

La intoarcerea in Romania, a chemat-o pe o agenta de la Paris sa vina aici sa vada ce fete frumoase sunt si, din una in alta, a primit licenta Look of the Year.

Andreea Raicu a castigat editia din 1995 a Look of the Year, a mers la Seul si apoi a ajuns sa fie cunoscuta in toata Romania.

Al treilea an, 1996, de Look of the Year a fost cel mai bun, dupa care a incheiat acest capitol. Manos a fost partener oficial, Pro TV-ul a ajutat-o mult, a avut prima oara sponsori, Lux si Impuls. A beneficiat de o scena extraordinara, la mare, pe plaja hotelului Rex.

Dupa ce a renuntat la Look of the Year, Catalina Isopescu a facut o pauza de un an si, la un moment dat, s-a intalnit cu Costin Popescu si au inceput sa vorbeasca despre carti de grafica, mai ales ca ea a facut la Munchen o scoala de grafica iar fostul ei sot era art director si fotograf.

Asa ca s-a gandit: "ce stiu eu sa fac, in afara de modelling si de organizare de evenimente de fashion?" Impreuna cu Costin Popescu, Catalina a demarat o agentie de publicitate

Infiintata in 2000, CAP i-a avut ca parteneri la inceput pe Costin Popescu si Catalina Isopescu. Din 2007 a aparut un al treilea investitor, Romcapital Invest, iar fiecare partener detine 33,33% din companie.

Pe langa cei trei, CAP mai are si 4 junior partners care participa la profitul operational: Raluca Feher, Codin Caradimu, Ioana Parvan si Cristina Purcarea.

Daca in 2008, CAP numara 18 angajati, la sfarsitul lui 2009 in agentie lucrau 16 oameni, iar in prezent sunt 17.

Din intrega echipa, 9 oameni sunt seniori care lucreaza la creatie, dupa cum afirma managerul de client service. “Pila lucreaza in publicitate din 94, Iar altii de 10 ani, cum este cazul Ralucai Feher sau Codin Caradimu din 2000”, explica Cristina Purcarea, care lucreaza si ea in servicii de marketing si comunicare din 1994, iar in CAP din 2004.

Istoric, agentia s-a ocupat de mai bine de 50 de clienti si peste o suta de branduri.