Trei scriitori şi trei scriitoare au fost selectaţi pe lista scurtă a prestigiosului premiu literar britanic Booker Prize

Trei scriitori şi trei scriitoare, printre care şi romanciera americană la debut Patricia Lockwood, au fost selectaţi pe lista scurtă a prestigiosului premiu literar britanic Booker Prize, al cărui câştigător va fi anunţat pe 3 noiembrie, a anunţat marţi juriul competiţiei, potrivit AFP, citat de agerpres.

Patricia Lockwood, autoarea romanului ''No One is talking About This'', care contrapune tragedia vieţii cu ''absurditatea'' reţelelor de socializare, va concura cu alţi doi autori americani: Richard Powers (''Bewilderment'', despre un astrobiolog care evadează în lumi fantastice pentru a-şi ajuta fiul cu nevoi speciale) şi Maggie Shipstead (''Great Circle'', care conduce cititorii pe firele narative a două poveşti interconectate, cea a unei aviatoare din secolul al XX-lea şi cea a unei vedete de la Hollywood din secolul al XXI-lea).

Autorul sud-african Damon Galgut (''The Promise'', care spune povestea destrămării unei familii albe din Pretoria post-apartheid) se află pentru cea de-a treia oară pe lista finaliştilor Booker Prize, iar Richard Powers, pentru a doua oară.Lista finaliştilor este completată de scriitorul srilankez Anuk Arudpragasam (''A passage North'', care evocă traumele şi amintirile războiului civil din Sri Lanka) şi de autoarea britanică de origine somaleză Nadifa Mohamed (''The Fortune Men'', care spune povestea unui somalez condamnat pe nedrept pentru uciderea unei femei în Ţara Galilor în 1952).Cele şase romane finaliste au fost selectate de un juriu compus din cinci membri în urma lecturii a 158 de romane publicate în Regatul Unit sau Irlanda în intervalul 1 octombrie 2020 - 30 septembrie 2021, după ce, la sfârşitul lunii iulie, pe lista lungă au fost incluşi 13 autori.''Cu atât de multe cărţi inteligente şi ambiţioase în faţa noastră, juraţii s-au angajat în discuţii complexe nu doar despre calităţile fiecărui titlu în parte, ci, de multe ori, despre însuşi scopul ficţiunii'', a mărturisit într-un comunicat preşedinta juriului, istoricul Maya Jasanoff. ''Reflectând poate vremurile noastre, romanele acestea au în comun preocuparea faţă de modalitatea prin care individul este pe de o parte animat, dar şi constrâns de forţe mai mari decât el'', a mai spus aceasta.Autorul britanic de origine japoneză Kazuo Ishiguro (''Klara and The Sun''), în vârstă de 66 de ani, recompensat cu Booker Prize în 1989 şi cu Nobelul pentru literatură în 2017, nu a fost inclus pe lista finaliştilor.Anul trecut, premiul a fost atribuit romancierului scoţian Douglas Stuart pentru romanul său de debut ''Shuggie Bain'', a cărui acţiune este plasată în Glasgow şi care spune povestea unei familii din clasa muncitoare, confruntându-se cu alcoolismul şi sărăcia în anii 1980.Câştigătorul Booker Prize este recompensat cu suma de 50.000 de lire sterline şi cu garanţia unei renume internaţional odată cu obţinerea succesului în librării.