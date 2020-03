George Mihalcea, de la Radio Smart, recomandă trei scurtmetraje din tinereţea a trei regizori celebri, scurtmetraje care se găsesc la liber pe Youtube, potrivit Mediafax.

Christopher Nolan şi-a făcut un nume în cinema cu megaproducţii complexe precum Inception şi Interstellar. Dar înainte de asta a debutat cu un scurtmetraj psihologic simplu şi întunecat, Doodlebug, o poveste de minute care seamănă cu Metamorfoza lui Kafka.

Maestrul fanteziilor horror, Tim Burton, a debutat în 1982, cu „Vincent”, o animaţie stopmotion făcută pentru Disney plină de candoare despre un puşti obsedat de scrierile lui Edgar Allan Poe. Vincent e un omagiu pe care Tim Burton îl aduce filmului expresionist german din anii 20.

Înainte să devină celebru pentru In Bruges şi Three Billboards Outside of Ebbing, Missouri, britanicul Martin McDonagh a câştigat în 2004 un Oscar pentru scurtmetraj cu „Six Shooter”. În 20 şi ceva de minute, Six Shooter e un thriller excelent din două personaje a cărui acţiune se petrece într-un tren.