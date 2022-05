Trei TIR-uri cu ajutoare de la Crucea Roşie au plecat din Timișoara spre Harkov

Trei TIR-uri cu ajutoare umanitare au pleacat, miercuri seară, din Timişoara spre Harkov, în Ucraina. Materialele de primă necesitate au fost achiziţionate de Crucea Roşie, din fonduri donate de Consiliul Judeţean Timiş.

Consiliul Judeţean Timiş a donat din fondul de rezervă 250.000 de lei către Crucea Roşie pentru achiziţionarea de produse farmaceutice, medicamente, dezinfectanţi lenjerie de pat, saltele şi produse alimentare neperisabile care să fie duse în Ucraina, potrivit news.ro.

Acesta este cel mai mare convoi organizat de CJ Timiş, împreună cu reprezentanţii Crucii Roşii Timiş şi, de altfel, primul care întră pe terioriul ţării vecine. Cei 6 voluntari ai echipei de la Crucea Roşie filiala Timiş sunt aşteptaţi să revină în ţară peste patru zile.

"Conflictul din Ucraina a unificat Europa şi mai ales ţările democratice. Vedem un val de solidaritate fără precedent faţă de ucraineni şi întotdeauna binele se solidarizează împotriva răului. Ţările democratice europene care împărtăşesc aceleaşi valori au răspuns prezent la strigătul de ajutor din partea Ucrainei care încearcă să păşească pe aceeaşi cale a libertăţii, a democraţiei, a valorilor atât de greu câştigate şi de noi românii de-a lungul ultimilor zeci de ani. Timişul este alături de Ucraina şi de cetăţenii săi. Ca în orice situaţie critică, eforturile se concentrează pe ajutorul imediat, concret care vizează salvarea de vieţi omeneşti sub toate aspectele. Am discutat personal cu primarul Harkovului, cu reprezentatul administraţiei militare a regiunii Harkov, de la ei am lua nevoile, lista cu medicamente, cu produse de strictă necesitate de care au mare nevoie acolo şi de aceea am luat legătură cu Crucea Roşie şi alături de colegii mei de la CJT am pus la cale acest ajutor umanitar. În spate vedeţi o treime din ajutorul pe care îl vom livra Ucrainei şi, mai precis, regiunii Harkov. Înca două TIR-uri sunt în judeţul Timiş la încărcat, sunt pe drum pentru că au mai avut şi alte transporturi. Toate trei vor fi trimise în Ucraina. Am identificat nevoile considerate a fi cele mai stringente şi prin Crucea Roşie filiala Timiş, din fondul de rezervă al consiliului judeţean am alocat suma de 250.000 lei pentru medicamente, produse de igienă şi sanitare, alimente, saltele, lenjerie de pat, dar şi elemente pentru sisteme fotovoltaice", a declarat Alin Nica, preşedintele CJ Timiş.

Transportul nu este unul uşor, mai ales că deja au fost schimbate destinaţiile de descărcare de câteva ori.

„E foarte greu să faci că obiectul donat să ajungă direct acolo unde e nevoie. În ultimele 24 de ore ne-au fost schimbate trei destinaţii de descărcare pentru că să ajungă ajutoarele la Harkov. Să nu credeţi că e simplu, presupune o muncă imensă din partea noastră şi suntem în permanentă legătură cu persoanele din Ucraina care ne va ajută să ne ducem misiunea umanitară la capăt. La această ora am fost deviaţi undeva într-un sat care sperăm să fie în ordine, să nu îl mai modificăm. E foarte greu să ţii legătură cu compania de transport. În luna asta de zile nu am găsit o companie românească care să efectueze transportul în Ucraina, transportul acesta îl putem face doar cu camioane ucrainene. Au fost singurii care au spus da, că să îşi ajute semenii. Mulţumesc pentru sprijinul de care aţi dat dovadă de la început pe această cazuistică. Sper să ajung cu bine acasă pentru că noi plecăm acum acolo, în convoi umanitar. Având în vedere că există restricţii de circulaţie pe noapte, noaptea nu ai voie să circuli, sperăm că în 3-4 zile să ajungem înapoi, dacă totul decurge normal. Am fost informat acum pe Telegram că vor iar să schimbe destinaţia finală. Nu e o chestie simplă. Ne vor trimite pe cineva să ne asiste ”, a declarat Lucian Trif, preşedintele Crucea Roşie Timiş.