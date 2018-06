Trei zile de rugăciune și 20.000 de credincioși, la ”Brâul Maicii Domnului”

Peste 20.000 de credincioşi creștin ortodocși s-au rugat la racla care adăpostește o parte din ”Cinstitul Brâu al Maicii Domnului” adusă de la Mănăstirea Kato Xenia din Grecia, în cele trei zile de când aceasta se află în fața Bisericii Apărătorii Patriei 1, din Sectorul 4 al Capitalei.

Pelerinajul va continua și azi, iar organizatorii estimează că, până la ora 22.00, când se încheie procesiunea, alte aproximativ 5.000 de persoane vor veni la Lăcașul Sfânt, să se reculeagă. În această dimineață, la Biserica Apărătorii Patriei 1 (Str. Panselelor, nr. 31, Sector 4) a avut loc o Sfântă Liturghie impresionantă, la care a participat un sobor de preoți condus de Presfințitul Ieronim Sinaitul.Veșmântul, despre care se spune că a fost țesut de însăși Maica Domnului și că ar avea puteri vindecătoare, a ajuns la București, în Sectorul 4, pentru al doilea an consecutiv, iar credincioșii au așteptat de la primele ore, să se închine în fața acestuia, încă din prima zi.”Am organizat evenimentul și în acest an, în Sectorul 4, pentru că, anul trecut, a atras circa 20.000 de credincioși, dornici să se roage și să se reculeagă la racla cu ”Brâul Maicii Domnului”. În acest an, procesiunea are o semnificație specială, având loc în perioada Postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel, o altă Sărbătoare importantă pentru creștinii ortodocși. Este un moment important pentru comunitatea noastră. Credința este un liant puternic al românilor”, a spus Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță.Pe tot parcursul celor patru zile, Primăria Sectorului 4 a luat măsuri speciale, împreună cu Jandarmeria, Poliția Locală și Crucea Roșie, pentru siguranța celor aproape 25.000 de credincioși care, estimau autoritățile locale, vor participa la procesiune.