Tribunalul Bucureşti suspendă radierea unei rămăşiţe a Codrilor Vlăsiei din lista ariilor protejate

Tribunalul Bucureşti a admis o cerere formulată de Fundaţia Eco-Civica pentru suspendarea unei hotărâri a Consiliului Judeţean (CJ) Buzău prin care Pădurea Crâng, rămăşiţă a Codrilor Vlăsiei, fusese radiată din lista ariilor protejate, potrivit Agerpres.

În luna februarie 2024, CJ a aprobat revizuirea hotărârii nr. 13/23.06.1995 cu privire la protecţia zonelor şi monumentelor naturii de pe teritoriul judeţului în sensul scoaterii de pe lista ariilor protejate de interes local a Pădurii Crâng. Hotărârea adoptată prevede că potrivit "art. 3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, nu intră sub incidenţa actului normativ menţionat 'parcurile şi grădinile publice sau private de agrement cu excepţia cazurilor în care acestea au elemente şi bunuri cu valoare de patrimoniu natural'. Actualizarea speciilor de plante şi animale s-a realizat prin consultarea LISTEI ROŞII IUNC şi ale anexelor nr. 3 şi 4 la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, în care 'laleaua de crâng' nu figurează ca specie protejată. Pădurea - Parc Crâng se va supune regimului de protecţie silvic".

Ulterior Fundaţia Eco-Civica a formulat o cerere de suspendare a executării hotărârii CJ nr.60 adoptată în luna februarie, instanţa de Contencios Administrativ şi Fiscal a Tribunalului Bucureşti suspendând dispoziţiile în legătură cu excluderea de pe lista ariilor protejate de interes local a Pădurii Crâng.

"Este vorba despre de aproximativ 172 ha de pădure plus câteva hectare ale parcului incluse în această zonă protejată, vorbim de Pădurea Crângului. S-au decis ca în februarie 2024 să scoată de sub protecţie Pădurea Crâng şi rezervaţia botanică. Ne-au sesizat cetăţenii şi am analizat situaţia, am văzut pericolul, modul în care hotărârea de consiliu care deja fusese aprobată încălca legislaţia în vigoare, ne referim aici la regimul ariilor protejate şi legea pentru protecţia mediului. Analizând am decis să atacăm în instanţă pentru că nu doream ca fauna şi flora protejată să dispară. Ne-am adresat Tribunalului Bucureşti, instanţă care a dispus suspendarea efectelor acestei hotărâri nr.60 a CJ Buzău. În concluzie tot ce au dorit dumnealor să nu mai protejeze rămân în continuare protejate. Sperăm să depunem şi acţiunea de anulare a hotărârii de CJ şi astfel toate obiectivele acestea de interes din ariile protejate locale să rămână protejate în judeţul Buzău", a declarat, pentru AGERPRES, vicepreşedintele Eco-Civica, Dan Trifu.

Pădurea Crâng a fost preluată în administrare de către Primăria Municipiului Buzău, urmând să fie transformată în pădure-parc.

"Să începi să amenajezi alei, restaurante, cafenele, iluminat, bănci toate într-o pădure protejată... Care este oportunitatea? Am văzut acolo căprioare, laleaua galbenă. Vă daţi seama fauna unde s-ar duce. Am arătat instanţei ce biblie de studii avea la bază hotărârea CJ 13 din 1995 privind ariile protejate şi acum dintr-un condei gata...", a subliniat sursa citată.

În luna februarie, hotărârea de revizuire a zonelor şi monumentelor naturii a fost adoptată cu majoritate de voturi.

"A fost un punct sensibil pe ordinea de zi. Din punctul meu de vedere astăzi, e o părere personală recunosc orice părere personală poate să fie subiectivă, dar eu împreună cu primăria municipiului Buzău am făcut-o reparaţie morală cetăţenilor din municipiul, judeţul Buzău. Foarte clar am declarat şi am spus-o domnului primar am spus şi eu ONG-urilor, nimeni acolo nu va face nu ştiu ce cartier de locuinţe acolo...", a declarat în luna februarie, cu ocazia adoptării hotărârii de revizuire a ariilor protejate, preşedintele CJ, Petre Emanoil Neagu.

Hotărârea Tribunalului Bucureşti nu este definitivă şi poate fi atacată cu recurs.