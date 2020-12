Filmul Trolii descoperă lumea a revenit pe primul loc în box office-ul românesc

Animaţia "Trolii descoperă lumea/ Trolls World Tour", în care Anna Kendrick şi Justin Timberlake îşi împrumută vocile pentru continuarea succesului din 2016, a revenit pe primul loc în box office-ul românesc de weekend, relatează News.ro.

"Trolls World Tour" aduce creaturile fantastice într-o nouă aventură. Trebuie să îşi apere cele şase stiluri muzicale inventate, după ce liderul unei trupe rock ameninţă că le va fura muzica. Producţia a avut încasări modeste de 2.612 lei, 189 de spectatori, cu un total de la premieră de 375.816 de lei, potrivit datelor oferite News.ro de Cinemagia.

Filmul de acţiune "Un hoţ cinstit/ Honest Thief", cu Liam Neeson în rol principal, a coborât pe poziţia a doua în clasament după şase săptămâni de la lansare, având încasări de 2.206 de lei, 150 de spectatori şi un total de 564.422 de lei.

Comedia "Un tataie de coşmar/ The War with Grandpa", cu Robert De Niro în rol principal, a coborât două poziţii în top, pe trei, în al optulea weekend de la premieră, şi a avut încasări de 1.605 de lei. De la debut, filmul a generat venituri de 1.056.717 de lei.

Topul este completat de "Ava", filmul romantic "După ce ne-am certat/ After We Collided", "Şi nici cu tine/ Seveled" şi filmul de aventuri "Lassie se întoarce acasă/ Lassie Come Home".