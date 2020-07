Trump surprinde într-un interviu: Anunț despre renunțarea la Twitter/ VIDEO

Donald Trump, care a condus ţara în cei patru ani de mandat de pe Twitter, inventând astfel ”preşedinţia Twitter”, ar putea să nu mai revină pe reţeaua de socializare după ce pleacă de la Casa Albă, relatează Huffington Post, potrivit news.ro.

”Acest cont este al meu, dar nu ştiu dacă-l voi mai folosi”, a declarat miliardarul într-un interviu filmat, acordat vineri bloggerului Dave Portnoy, care l-a întrebat ce se va întâmpla cu acest cont după ce va pleca de la preşedinţie.

”Uneori ador Twitter, uneori prea mult, nu?”, a recunoscut Trump, exprimându-şi satisfacția faţă de faptul că are milioane de abonaţi.

”Cu astfel de cifre, avem o voce care contează”, a declarat el, atacând “fake news”, presa tradiţională.

Un lucru rar, Trump a recunoscut că regretă ”adesea, prea adesea” faptul că a postat anumite tweeturi.

”Pe vremea mea se scria o scrisoare, se punea alături şi reveneam a doua zi, spunândund 'sunt mulţumit că nu am trimis-o'. Nu poţi face asta cu Twitterul”, declară şeful statului american.

”De cele mai multe ori repostările sunt cele care-ţi creează necazuri”, apreciază locatarul Casei Albe, care a repostat fără vreo reţinere conţinuturi legate de supremaţia albilor şi teorii ale conspirației.

(PART 1) - I did not expect to interview @realDonaldTrump at the White House yesterday but here we are pic.twitter.com/ouWDXSS62u