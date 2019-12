Trupa americană Slayer şi-a încheiat turneul de adio: 'Timpul este preţios, mulţumim că l-aţi împărţit cu noi'

Trupa americană de thrash metal Slayer şi-a susţinut ultimul concert de adio sâmbătă, la arena Forum din Inglewood California. "Timpul este preţios, deci vreau să vă mulţumesc că l-aţi împărţit cu noi", le-a spus Tom Araya fanilor veniţi la concertul final, încheiat cu piesa "Angel of Death", anunță MEDIAFAX.

După ce au interpretat "Angel of Death", membrii trupei au mai petrecut zece minute pe scenă îmbrăţişându-se unii cu ceilalţi şi făcându-şi fotografii în faţa mulţimii de spectatori, care i-au aplaudat şi ovaţionat continuu.

Araya, emoţionat, s-a adresat apoi fanilor: "Mulţumesc. Mulţumesc foarte mult. Vreau să vă mulţumesc că v-aţi împărţit timpul cu noi. Timpul este preţios, deci vreau să vă mulţumesc că l-aţi împărţit cu noi".

"Îmi veţi lipsi. Dar cel mai important lucru este că vreau să vă mulţumesc că aţi făcut parte din viaţa mea. Noapte bună. Aveţi grijă de voi", a mai spus acesta, potrivit Rolling Stone.

În ianuarie 2018, Slayer a anunțat că următorul său turneu mondial va fi ultimul din carieră, după 38 de ani petrecuți în industria muzicală. Pe 10 iulie anul acesta, Kerry King, Tom Araya, Paul Bostaph și Gary Holt au concertat şi în faţa fanilor din Bucureşti.

În acest ultim turneu, Slayer a interpretat 20 de piese de pe zece din albumele sale de studio. Printre acestea s-au numărat "South of Heaven", "Seasons in the Abyss" și "Reign in Blood", trei materiale discografice incluse de publicația Rolling Stone în Top 100 cele mai bune albume metal din istorie.

Formația a lansat cel de-al 12-lea album de studio și ultimul, "Repentless", în septembrie 2015, la doi ani după ce chitaristul Jeff Hanneman, fondator al trupei alături de Kerry, a murit.

Una dintre cele mai mari trupe de thrash metal din istoria genului, Slayer a luat fiinţă în anul 1981, în Huntington Park, California. Succesul internaţional a apărut în anul 1986, odată cu lansarea albumului "Reign in Blood", material considerat şi la această oră a fi una dintre capodoperele death metal-ului. De-a lungul timpului, trupa a lansat două albume live, două compilaţii, 6 videoclipuri, două EP-uri şi 12 albume de studio, patru dintre ele fiind premiate cu discul de aur în Statele Unite ale Americii. Slayer a primit cinci nominalizări la Grammy, câştigând două premii, în 2007 şi în 2008, pentru piesele "Eyes of the Insane" şi "Final Six", ambele incluse pe albumul "Christ Illusion".

Alături de Metallica, Megadeth şi Anthrax, Slayer a făcut parte din "Big Four", concept născut după lansarea DVD-ului omonim ce prezintă concertele live susţinute de cele patru nume mari ale thrash metal-ului pe 22 iunie 2010 la Sofia, Bulgaria, în cadrul festivalului Sonisphere. DVD-ul s-a bucurat de un succes impresionant, clasându-se pe prima poziţie în topurile din Statele Unite, Canada, Marea Britanie şi numeroase alte ţări europene.