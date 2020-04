Trupa britanică The Rolling Stones a anunţat că participă la evenimentul 'One World: Together at Home'

Trupa britanică The Rolling Stones a anunţat vineri că va participa la evenimentul „One World: Together at Home”, care va fi transmis sâmbătă de mai multe posturi de televiziune din lume, dar şi online, anunță news.ro.

Nu este clar dacă grupul va cânta împreună, printr-un aranjament de tip Zoom sau fiecare artist, separat, însă Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts şi Ronnie Wood vor fi parte a evenimentului, a confirmat un purtător de cuvânt al Global Citizen.

„Suntem onoraţi că am fost invitaţi să fim parte din transmisiunea «One World: Together at Home» - din casele noastre, în izolare”, a transmis grupul într-un mesaj.

Despre transmisiune, muzicienii au spus că este „un eveniment fantastic cu Global Citizen în lupta împotriva COVID-19”.

Luna viitoare, The Rolling Stones trebuia să pornească într-un nou segment american al turneului „No Filter”, însă acesta a fost anulat din cauza crizei sanitare.

Concertul caritabil special „One World: Together At Home", organizat de Global Citizen şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), în sprijinul luptei contra COVID-19, va fi transmis live, pe 18 aprilie, numeroase posturi TV din lume, dar şi online, pe YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Yahoo, Twitch, Amazon Prime Video, Apple Music, Alibaba, LiveXLive, Tencent, Tidal şi TuneIn.

Transmisiunea online a unui segment de şase ore în care vor participa Adam Lambert, Andra Day, Annie Lennox, Ben Platt, Charlie Puth, Christine and the Queens, Common, Ellie Goulding, Hozier, Jack Johnson, Jennifer Hudson, Jessie Reyez, Juanes, Kesha, Lady Antebellum, Liam Payne, Luis Fonsi, Maren Morris, Michael Bublé, Niall Horan, Sheryl Crow şi The Killers va începe la ora României 21.00.

„Together at Home” va fi transmis începând cu ora României 03.00 (noaptea de sâmbătă spre duminică).

Coordonat de Lady Gaga, la eveniment vor participa, între alţii, Stevie Wonder, John Legend, Chris Martin, Eddie Vedder, Kacey Musgraves, J Balvin, Keith Urban, Alanis Morissette, Alicia Keys, Andrea Bocelli, Billie Joe Armstrong, Burna Boy şi Maluma.