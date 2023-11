Trupa The Beatles a lansat 'ultima melodie', realizată cu ajutorul inteligenţei artificiale

''Clară precum cristalul'', vocea lui John Lennon răsună într-un nou cântec The Beatles, ''Now and Then'', lansat joi cu ajutorul inteligenţei artificiale şi care a avut parte de cronici mixte, informează AFP.

La 53 de ani de la destrămarea faimoasei trupe din Liverpool, ''este probabil ultima melodie The Beatles, cântăm cu toţii în ea, este o înregistrare autentică Beatles'', a declarat Paul McCartney, în vârstă de 81 de ani, într-o scurtă înregistrare difuzată online care trasează geneza ''Now and Then'', o baladă plină de melancolie, îmbinând sonorităţile pianului cu solo-ul de chitară.

Titlul melodiei provine dintr-o înregistrare realizată în anii 1970 de John Lennon în apartamentul său newyorkez. După asasinarea muzicianului, în 1980, văduva lui, Yoko Ono, a trimis înregistrarea, voce şi pian, celorlalţi membri ai trupei.

În lipsa unei tehnologii care să permită la acea vreme extragerea vocii lui John Lennon la o calitate suficient de bună, piesa a rămas în umbră.

Totul s-a schimbat odată cu serialul documentar ''Get Back'', realizat în 2021 de Peter Jackson.

Jackson, cunoscut graţie trilogiei ''Stăpânul inelelor'', a extras vocea lui Lennon de pe casetă şi a separat-o de pian cu ajutorul noilor tehnologii care utilizează inteligenţa artificială.

''Am obţinut vocea lui John, clară precum cristalul'', a explicat Paul McCartney.

John, ''printre noi''

La macheta originală au fost adăugate înregistrări cu chitara electrică şi acustică datând din 1995 şi realizate de George Harrison, care a murit în 2001. Cântecul a fost finalizat anul trecut, într-un studio din Los Angeles, şi combină tobele lui Ringo Starr, pianul şi basul lui Paul McCartney şi vocile celor doi Beatles care mai sunt în viaţă.

'''Now and Then' este ultima melodie Beatles, compusă şi cântată de John Lennon, dezvoltată şi prelucrată de Paul McCartney, George Harrison şi Ringo Starr şi finalizată în cele din urmă de Paul şi Ringo la peste patru decenii mai târziu'', se mai spune în textul de prezentare.

''A fost foarte emoţionant pentru noi toţi. A fost ca şi cum John ar fi fost printre noi'', a mărturisit Ringo Starr, în vârstă de 83 de ani.

Cronicile au fost mixte.

Melodia este ''foarte bună'', scrie The Washington Post, ''ceea ce nu este suficient''.

''Plăcere neaşteptată''

The Guardian este de părere că melodia ''nu va înlocui niciodată 'Strawberry Fields Forever' sau 'A Day in the Life' în inima fanilor Beatles, dar este o melodie mai bună decât 'Free as a Bird' sau 'Real Love'''.

Potrivit The Telegraph, este ''o tentativă destul de ternă de a regăsi magia (...) celei mai mari trupe din istoria popului, reunită dincolo de moarte''.

''Now and Then'' sună mai degrabă ca un ''Lennon tardiv'' decât ''ca un moment din cariera celor de la Beatles'' şi nu este în niciun caz ''bijuteria ascunsă pe care fanii din lumea întreagă o aşteptau'', a continuat publicaţia.

Variety salută acest final ''dulce-amar'' al carierei trupei, care reprezintă totuşi ''o plăcere neaşteptată''.

În aprilie 1970, la şase luni de la lansarea albumului ''Abbey Road'' şi cu o lună înaintea ''Let it be'', The Beatles au anunţat că se despart. Cei zece ani de colaborare între Paul McCartney, John Lennon, George Harrison şi Ringo Starr au dus la lansarea a 14 albume bestseller, la aproape un miliard de discuri vândute şi la realizarea mai multor filme.

În pofida morţii lui Lennon în 1980 şi a lui Harrison în 2001, ''Beatlemania'' rămâne vie la nivel global, iar posibilităţile oferite de inteligenţa artificială au inspirat deja încercări ale fanilor de a-i aduce din nou împreună sau de a prelucra cele mai recente creaţii ale lui Paul McCartney cu vocea sa din tinereţe.

Existenţa înregistrării ''Now and Then'' era cunoscută, iar Paul McCartney nu a ascuns că-şi doreşte să ofere o nouă viaţă acestei piese. Cântăreţul a explicat însă că proiectul nu s-a putut materializa din cauza lui George Harrison, căruia nu-i plăcea melodia.

După lansarea ''Now and Then'', cele două compilaţii - ''roşu'' 1962-1966 şi ''albastru'' 1967-1970 - vor fi reeditate într-o versiune extinsă pe 10 noiembrie.