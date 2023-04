Trupele speciale ucrainene au trecut Niprul în Herson (ISW)/ Rușii admit că nu controlează toate insulele din delta fluviului

Bloggerii militari ruși au furnizat suficiente imagini geolocalizate și relatări pentru a confirma că forțele ucrainene au stabilit poziții în estul al regiunii Herson, deși nu se știe care le sunt intențiile și ce amploare au respectivele poziții, notează Institutul pentru Studiul Războiului.

Imaginile geolocalizate publicate de un milblogger rus sâmbătă arată că forțele ucrainene au stabilit poziții pe malul râului Nipru la nord de Oleshky (7 km sud-vest de orașul Herson) și au avansat până la periferia nordică a așezării de pe autostrada E97, precum și la vest de Dachi (10 km sud de orașul Herson).

Aceste imagini indică, de asemenea, faptul că este posibil ca forțele rusești să nu controleze insulele din râurile Kinka și Chaika la mai puțin de o jumătate de kilometru la nord de pozițiile ucrainene geolocalizate în apropierea podului Antonivski.

I really want to nuance this. Taking up and actually controlling positions requires much more than infantry units that (temporarily or not, because that cannot be deduced from the footage) were seen on the left bank. This just looks like reconnaissance operations where Ukraine… https://t.co/19ZQFnBzkl pic.twitter.com/FUt3t2Iah3