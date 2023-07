ŢSKA Sofia - Sepsi | Liviu Ciobotariu rămâne cu picioarele pe pământ: 'Calificarea nu este încă jucată'

Liviu Ciobotariu, antrenorul echipei Sepsi Sf Gheorghe, le recomandă elevilor săi să nu se destindă după victoria obţinută joi la Sofia, 2-0 cu ŢSKA Sofia, scrie news.ro.

„Un joc greu! Am întâlnit o echipă foarte bună, cu un sistem care ne-a pus în dificultate în anumite momente. În seara asta, aici, am avut un joc bun defensiv şi o a doua repriză în care cred că am controlat jocul. Trebuie să fim atenţi pentru meciul de la noi, de la Sf. Gheorghe! Calificarea nu este încă jucată, chiar dacă avem un avantaj de două goluri. Trebuie să fim foarte atenţi, pornim cu un avantaj şi trebuie să îl menţinem”, a atras atenţia Liviu Ciobotariu.

Echipa Sepsi OSK a învins joi seara, în deplasare, sor 2-0, echipa bulgară ŢSKA Sofia, într-un meci contând pentru prima manşă din turul al doilea de calificare din Conference League.