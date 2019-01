Tudor Băluţă este foarte fericit la Brighton: 'Totdeauna am visat să joc în Anglia'

Tudor Băluţă (19 ani) s-a transferat de la Viitorul la Brighton, în Premier League, echipă la care joacă şi atacantul Florin Andone (25 de ani), potrivit mediafax.

Echipa lui Gică Hagi şi formaţia engleză au făcut anunţul oficial în ceea ce priveşte mutarea, iar Băluţă, convocat şi de Cosmin Contra la echipa naţională mare a României, a oferit şi primele declaraţii după semnarea contractului cu echipa lui Chris Hughton.

”Sunt foarte fericit să fiu aici. Este o zi importantă pentru mine. Să fac parte din acest club este cea mai bună decizie pe care am luat-o. Sunt foarte fericit şi de-abia aştept să joc aici începând din această vară. Am ales clubul acesta pentru condiţiile de aici. Terenul de antrenament, staff-ul, prima echipă, stadionul. Totul este incredibil. Cred că am luat decizia bună”, a spus Tudor Băluţă, conform site-ului oficial al lui Brighton.

Mijlocaşul defensiv spune că a fost un vis de-al său să joace în Anglia: ”Totdeauna a fost un vis să joc în Anglia şi acum sunt aproape să fac asta. De-abia aştept să joc pentru echipă. Sunt un jucător versatil. Pot juca în apărare sau la mijloc. Cel mai important lucru este să mă dezvolt cât mai mult”, a spus Băluţă, pentru site-ul oficial al echipei unde va împărţi vestiarul cu Florin Andone.

Suma transferului lui Tudor Băluţă la Brighton s-ar ridica undeva la trei milioane de euro. Mijocaşul a fost crescut de Gică Hagi la Viitorul şi, din momentul când a fost promovat, a strâns 55 de meciuri, trei goluri şi o pasă decisivă. Transfermarkt îl cotează pe mijlocaşul român la 1,3 milioane de euro în acest moment.