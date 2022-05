Tudor Chirilă, despre cazurile de hărțuire sexuală din lumea artistică: Poliția se uită ca la o prostituată când reclami

Actorul Tudor Chirilă a afirmat, la Prima Tv, referindu-se la cazurile de hărţuire sexuală din lumea artistică, că nu poate striga el pentru o victimă dacă aceasta nu este “dispusă să îşi asume acest rol şi să vrea să îşi facă dreptate prin aducerea la cunoştinţă”. Pornind de la dezvăluirile Vioricăi Vodă la 20 de ani de când aceasta s-a aflat într-o astfel situaţie, el a explicat că unul dintre motive este că oamenii nu au încredere că justiţia, că statul, că poliţia nu le spun, "Stai că aveai fusta prea scurtă, de aia au vrut să te violeze".

Tudor Chirilă a fost întrebat, duminică, în cadrul emisiunii Insider Politic, dacă circulă în lumea teatrului, în mod subteran sau la nivel de şuetă, faptul că regizorii sau marii actori le cer favoruri sexuale anumitor actriţe, în special celor tinere.

“E o chestie de notorietate că chestia asta se practică şi când am spus că e de notorietate cineva a strigat "Dar de ce nu spui, dacă e de notorietate, de ce nu vii să spui ce ştii". Şi aici este de fapt important să înţelegem un lucru. Şi de asta este importantă mărturia Vioricăi Vodă. Dar de ce a spus după 20 de ani? Sunt o mie de motive pentru care spui după 20 de ani. Sunt o mie de motive pentru care nu o spui atunci. Unul dintre ele este că oamenii nu au încredere că justiţia, că statul, că poliţia nu le spune, "Stai că aveai fusta prea scurtă, de aia au vrut să te violeze". Că cel din poliţie nu se uită la tine ca la o prostituată în momentul în care vii să reclami un viol. Din aceste motive să zicem”, a afirmat Tudor Chirilă.

Actorul a precizat că ştie asemenea cazuri, dar că aceşti oameni nu sunt dispuşi să facă pasul în faţă şi atunci el nu poate spune el ce ştie, dacă ei nu îşi asumă acest lucru.

“Şi mai e o chestie, cunosc cazuri, am vorbit cu oamenii ăştia, dacă ei nu sunt dispuşi să facă pasul în faţă, cum aş putea să îl fac eu sau oricine altcineva care ştie despre aceste practici pentru ei. Dacă comunitatea homosexuală din România, prin reprezentanţii ei , să zicem notorii, există în România persoane gay, vedete, nu asumate. Nu au făcut niciodată un coming out. Cum ai putea ajuta tu drepturile unei minorităţi sexuale, să zicem, dacă acea minoritate sexuală refuză şi aici din cauze îndreptăţite, oprobriul public şi aşa mai departe, nivelul nostru de toleranţă sau de capacitatea noastră de a condamna, dacă dacă ei nu fac coming out-ul ăsta, cum pot eu să apăr drepturile cuiva care nu vrea să recunoască că face parte din acea comunitate? Cum pot eu să strig pentru o victimă dacă victima nu e dispusă să îşi asume acest rol şi să vrea să îşi facă dreptate prin aducerea la cunoştinţă şi ulterior printr-o instituţie care să poată să-i facă dreptate în zona asta?”, a explicat Tudor Chirilă. Actriţa Viorica Vodă a declarat, pe scena premiilor Gopo, la 20 de ani de la realizarea filmului „Filantropica”, regizat de Nae Caranfil, că nu era pregătită pentru tot ce a însemnat expunere şi consecinţele expunerii şi că a făcut psihoterapie ani de zile pentru hărţuirea sexuală din sistem, nu din afara lui. "Sunt foarte mulţi directori de teatru, regizori, care se pare că m-au confundat cu personajul, atât de credibilă am fost”, a afirmat actriţa, care avea 25 de ani când a jucat în film.